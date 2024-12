L'Hôpital Viêt Duc, le meilleur du pays en matière de transplantation d'organes

>> Transplantation : une vie sauvée, une avancée majeure

>> Le Vietnam se positionne sur la "carte mondiale" de la transplantation de trachée

>> Transplantation d'organes : des avancées médicales majeures

L'événement, intitulé "Transplantation d'organes et de tissus : perspectives et défis", organisé par l'hôpital basé à Hanoï, a réuni des experts et des médecins de premier plan dans le domaine de la transplantation d'organes pour examiner les réalisations et les défis, partager des expériences précieuses et guider le développement futur.

Photo: VNA/CVN

Les participants ont appris que l'Hôpital de l'amitié Viêt Duc a effectué certaines des premières transplantations d'organes au Vietnam et est actuellement le leader du pays en matière de transplantations de rein, de cœur, de poumon et de foie à partir de donneurs en état de mort cérébrale.

En mai 2024, l'hôpital avait réalisé avec succès 63 transplantations cardiaques, six transplantations pulmonaires, 120 transplantations hépatiques (102 provenant de donneurs en état de mort cérébrale) et 2.000 transplantations rénales (185 provenant de donneurs en état de mort cérébrale). L'hôpital a également pratiqué une intervention chirurgicale pour prélever plusieurs organes de 121 donneurs en état de mort cérébrale.

Lors de l'atelier, le Dr. Duong Duc Hùng, directeur de l'Hôpital de l'amitié Viêt Duc, a déclaré : "Depuis plus de 20 ans, l'hôpital de l'amitié de Viêt Duc a développé et maintenu son rôle de pionnier dans le domaine de la transplantation d'organes et de tissus au Vietnam."

"Les techniques de transplantation complexes, telles que les transplantations cardiaques, hépatiques, pulmonaires et rénales, les transplantations multi-organes simultanées et les transplantations de tissus préservés, sont maîtrisées par l'équipe médicale de l'hôpital, en particulier les techniques complexes qui nécessitent une grande précision et une coordination interspécialisée", a-t-il ajouté.

Une grande responsabilité

Lors de la conférence, l'Association vietnamienne de transplantation d'organes a nommé le Dr. Duong Duc Hùng au poste de vice-président de l'association.

"Ce n’est pas seulement un honneur personnel, mais aussi une grande responsabilité. Mes collègues et moi-même nous engageons à continuer de nous consacrer à apporter de l’espoir et de meilleures perspectives de vie aux patients. Nous nous concentrerons sur le développement de programmes de transplantation d’organes durables tout en encourageant la communauté à participer à cette action significative", a déclaré Duong Duc Hùng.

Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, les intervenants ont présenté des rapports scientifiques approfondis sur les transplantations de rein, de foie, de poumon et de cœur ainsi que sur les transplantations multi-organes et sur l’anesthésie et la réanimation liées à la transplantation.

Plus de 40 rapports scientifiques dans le domaine de la transplantation ont donné un aperçu des problèmes et des solutions potentielles dans le domaine de la transplantation de tissus et d’organes.

Les délégués ont également discuté de divers sujets, notamment les défis de la transplantation de tissus et d’organes, les réalisations dans la transplantation de tissus et d’organes et la mobilisation des dons d’organes et de tissus.

Depuis 2005, le programme de transplantation d’organes de l’hôpital a obtenu de nombreuses réalisations et a réalisé une grande variété de transplantations d’organes et de multi-organes réussies.

En octobre 2024, l'Hôpital de l'amitié Viêt Duc est devenu le premier centre de transplantation d'organes du pays en termes de nombre de transplantations d'organes réalisées, en particulier de nombre de cas de transplantations multiples d'organes provenant de donneurs en état de mort cérébrale. Il a enseigné les techniques de transplantation d'organes à plus de 10 hôpitaux dans tout le pays.

VNA/CVN