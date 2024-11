Cancer du poumon : perspectives d'espoir pour les patients au Vietnam

Bien que des progrès considérables aient été réalisés dans le traitement du cancer en général, le cancer du poumon demeure un défi majeur, avec un taux de survie à cinq ans très faible, oscillant entre 13 et 18%, et des traitements longs et coûteux.

Ces informations ont été fournies par le maître, docteur Luong Ngoc Trung, chef du département de chirurgie thoracique et vasculaire de l’hôpital FV, lors du séminaire intitulé "Dépistage et traitement du cancer du poumon à un stade précoce", récemment organisé par l’hôpital FV, à Hô Chi Minh-Ville.

Plus de 300 médecins, infirmiers et experts médicaux, nationaux et étrangers, y ont partagé les avancées les plus récentes en matière de dépistage et de traitement du cancer du poumon, ouvrant ainsi la voie à des traitements plus efficaces pour de nombreux patients.

Selon le Dr. Luong Ngoc Trung, les patients atteints d’un cancer du poumon sont souvent diagnostiqués à un stade tardif. Une fois le stade 3A dépassé, les options chirurgicales deviennent quasi inexistantes. Parmi les patients diagnostiqués, seulement 25% peuvent bénéficier d’une chirurgie à visée curative, un lourd fardeau pour les cliniciens.

Le Dr. Su Jang Wen, spécialiste en chirurgie thoracique et en cancer du poumon au sein de l’O2 Healthcare Group (Singapour), a ajouté qu’autrefois, les petits nodules pulmonaires, signes précoces d’un cancer potentiel, étaient rares. Cependant, des recherches récentes montrent que ces nodules peuvent indiquer un cancer à un stade précoce, nécessitant une intervention chirurgicale rapide dès leur détection.

Le Dr. Luong Ngoc Trung a souligné que l'hôpital FV utilise des technologies avancées pour dépister et détecter précocement le cancer du poumon, notamment la tomodensitométrie à faible dose, l'IRM et l’endoscopie flexible pour le prélèvement de cellules, ainsi que la biopsie transthoracique et la bronchoscopie guidée par échographie (EBUS).

La technique de navigation endoscopique, combinée à l'EBUS, est également appliquée pour améliorer les résultats. En outre, une nouvelle méthode de marquage des lésions à l’aide d’indicateurs colorés (ICG) est employée pour détecter les anomalies au niveau des poumons et du système digestif.

"À l’échelle mondiale, l'EBUS est considérée comme une technique de référence pour la biopsie et le diagnostic du cancer du poumon. Au Vietnam, peu d'hôpitaux ont investi dans ce dispositif, en raison de son coût élevé et de la formation nécessaire pour le personnel médical", a précisé le Dr. Nguyên Van Tho, chef du Département de tuberculose et des maladies pulmonaires de l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, tout en soulignant l'importance de l'EBUS pour évaluer le stade du cancer du poumon.

En matière de traitement, le Dr Basma M'Barek, chef du Centre de traitement du cancer Hy Vong de l’hôpital FV, a expliqué que la radiothérapie stéréotaxique corps-poumon (SBRT) représente une avancée thérapeutique significative pour le cancer du poumon. Contrairement à la radiothérapie classique, la SBRT cible directement la tumeur avec une zone de rayonnement réduite, minimisant les dommages aux tissus pulmonaires sains et réduisant la durée du traitement à 3 ou 4 séances au lieu de 6 ou 7.

