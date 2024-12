VIH/sida : promouvoir l’égalité d’accès aux soins

Photo : VNA/CVN

Selon la Pr. agrégée-Dr. Phan Thi Thu Huong, directrice de l’Administration de contrôle du VIH/sida (ministère de la Santé), le choix du thème “Égalité et équité dans l’accès aux services de prévention du VIH/sida - Vers l’élimination de l’épidémie d’ici 2030” pour le Mois d’action nationale de 2024 (du 10 novembre au 10 décembre) souligne l’importance cruciale d’assurer un accès équitable aux soins pour tous, afin de mettre un terme à l’épidémie.

Tout d’abord, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne “Take the Rights Path” (Suivons le chemin des droits) du Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), mettant en lumière le rôle central des droits de l’homme dans la prévention et la prise en charge de cette épidémie.

Par ailleurs, elle fait écho aux engagements pris lors de la 75e session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies consacrée à ce virus mortel en 2021. À cette occasion, la communauté internationale, dont le Vietnam, avait adopté une Déclaration politique visant à mettre fin aux inégalités et à accélérer la lutte d’ici 2030.

Défis et opportunités

La déclaration réaffirme l’importance cruciale de garantir l’accès universel à des soins de santé de qualité, en luttant contre toute forme de discrimination, notamment envers les populations vulnérables.

L’accès aux services de santé doit être universel, équitable et de qualité, répondant aux critères de disponibilité, d’accessibilité, d’acceptabilité et d’abordabilité.

Malgré des efforts soutenus en matière de prévention, le VIH/sida continue de progresser au Vietnam, notamment parmi les jeunes et la communauté homosexuelle. La vulnérabilité de ces populations complique considérablement la mise en œuvre de stratégies de prévention efficaces. Parallèlement, la persistance de la stigmatisation et d’une méconnaissance de cette épidémie au sein de la population générale entrave considérablement l’accès aux services de prévention, notamment pour les populations clés.

Face aux défis d’accès aux services de prévention, le Vietnam a mis en place des stratégies innovantes, telles que des services mobiles et communautaires, afin de rapprocher les soins des populations les plus vulnérables, en complément des structures de santé traditionnelles.

Le pays a investi dans la formation continue du personnel de santé, en privilégiant une approche centrée sur les personnes, et particulièrement les groupes vulnérables.

Ces efforts ont permis d’améliorer significativement la qualité des soins et de réduire la stigmatisation au sein des établissements de santé. Un partenariat solide entre le gouvernement, le secteur privé, les personnes infectées et les bailleurs de fonds permet de lutter contre la stigmatisation et la discrimination, et ainsi de garantir un accès équitable aux services de prévention et de traitement.

En choisissant le thème “Égalité et équité dans l’accès aux services de prévention du VIH/sida”, le Vietnam réaffirme sa volonté de réduire les inégalités et de garantir à tous un accès équitable à des services de santé de qualité.

Face à ces enjeux, il est impératif de mobiliser l’engagement de tous les acteurs, des décideurs politiques aux citoyens, pour mettre fin à l’épidémie d’ici 2030. Il est essentiel d’élargir l’accès à un continuum de soins complet, incluant la prévention de la transmission du VIH, le dépistage précoce, le traitement antirétroviral et la prise en charge globale des personnes vivant avec le virus, afin de réduire la charge de l’épidémie et d’améliorer la qualité de vie des personnes infectées.

Il est urgent de combattre la stigmatisation et la discrimination envers les séropositifs, leurs proches et les catégories de personnes les plus touchées, afin de créer un environnement plus inclusif et de favoriser leur pleine participation à la société. Il est également indispensable de renforcer le soutien social et familial des patients pour leur permettre de mener une vie digne et d’être impliquées dans les activités de lutte contre cette épidémie.

Élan de solidarité

Photo : VNA/CVN

Tout au long du Mois de l’action et à l’occasion de la Journée mon-diale de lutte contre le VIH/sida (1er décembre), le Vietnam voit émerger des milliers d’initiatives. Des rassemblements festifs aux marches solidaires, en passant par les campagnes d’information en ligne, les actions se multiplient dans les 63 provinces et villes du pays.

Des stands d’information fleurissent dans les espaces publics, offrant aux citoyens l’opportunité de se renseigner sur la prévention, le dépistage du VIH et la prise en charge des malades. Les réseaux sociaux diffusent des messages de sensibilisation, tandis que les médias traditionnels relayent l’importance de cette lutte. Ensemble, nous construisons un avenir sans sida.

Au niveau local, de nombreuses initiatives sont mises en œuvre pour sensibiliser la population. Des campagnes de communication ciblées sont déployées au sein des familles et des communautés, en s’appuyant sur le précieux soutien des agents de santé communautaires. Les établissements scolaires, les zones industrielles et d’autres lieux de vie sont également mobilisés pour toucher les jeunes et les informer sur les risques. Par ailleurs, les établissements de santé renforcent leurs actions de communication et de conseil, notamment dans les centres spécialisés en prévention du VIH, afin d’offrir un accompagnement personnalisé à chaque personne.

Huong Linh/CVN