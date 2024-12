Le Vietnam, modèle regional dans la lutte contre l’épidémie mondiale

Depuis quatre décennies, la lutte contre le VIH/sida a connu des avancées spectaculaires. Les progrès de la médecine, notamment l’introduction de la PrEP, ont révolutionné la prévention, offrant une véritable bouée de sauvetage à des millions de personnes dans le monde.

Grâce à ses mesures de prévention efficaces, dont l’utilisation généralisée de la PrEP, le Vietnam a accompli un exploit remarquable : prévenir près de 1,2 million de nouvelles infections par le VIH/sida et éviter environ 320.000 décès liés à cette épidémie. En 2023, le pays s’est imposé comme un leader en Asie-Pacifique dans la mise en œuvre de ce traitement préventif.

Des études ont démontré que la PrEP offre une protection presque totale contre le VIH, atteignant un taux d’efficacité de 99% lorsqu’elle est utilisée correctement. Par ailleurs, de nouveaux traitements injectables permettent désormais de prolonger cette protection jusqu’à six mois, renforçant ainsi l’arsenal de prévention contre ce virus.

Pionnier de la PrEP

Le Vietnam se distingue dans la région grâce à son programme de la PrEP, salué par la Dr. Ramona Bhatia, Division mondiale du VIH et de la tuberculose des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, comme l’un des plus robustes. Des milliers de Vietnamiens bénéficient déjà de ce traitement préventif, un succès rendu possible par l’engagement constant de l’Administration de contrôle du VIH/sida (ministère de la Santé).

Ce programme a enregistré des résultats remarquables grâce à une adhésion exceptionnelle des communautés ciblées. La rapidité d’adoption des innovations, combinée à une collaboration étroite avec les populations les plus vulnérables, a permis de franchir des étapes décisives. De plus, des campagnes de communication efficaces ont été déployées pour sensibiliser à la fois les professionnels de santé et le grand public à l’importance de la PrEP.

Dans le cadre de sa stratégie visant à éliminer le VIH/sida d’ici 2030, l’Administration de contrôle du VIH/sida a placé le programme PrEP au cœur de ses priorités. Ce programme joue un rôle clé dans l’élargissement de l’accès à la prévention et la réduction significative des nouvelles infections.

Cet organe innove également en diversifiant les formes de PrEP afin de répondre aux besoins variés des populations.

Cette démarche inclut l’introduction de traitements de pointe, tels que le cabotégravir (CAB-LA) et le lénacapavir (LEN), qui représentent l’avenir de la prévention du VIH au Vietnam et offrent des options prometteuses pour combler les lacunes actuelles en matière d’accès.

Une arme redoutable

Selon la Docteure Ramona Bhatia, la prévention biomédicale du VIH, fondée sur l’utilisation de médicaments antiviraux, s’est avérée être l’approche la plus efficace pour stopper la propagation du virus. Cette stratégie, qui comprend des méthodes telles que la PrEP et le traitement comme prévention, offre une protection optimale aux personnes à risque.

Une avancée majeure dans la prévention de cette épidémie est le concept d’Indétectable = Intransmissible (I=I). Lorsque les personnes séropositives suivent un traitement antirétroviral efficace et maintiennent leur charge virale indétectable, le risque de transmettre le virus par voie sexuelle devient quasi nul. Cette approche biomédicale, reposant sur l’utilisation de médicaments antirétroviraux, est aujourd’hui reconnue comme l’une des stratégies les plus efficaces pour mettre fin à cette épidémie.

La PrEP est une stratégie de prévention innovante permettant aux personnes à haut risque d’infection de se protéger de manière proactive. En prenant quotidiennement un traitement antirétroviral, elles créent une barrière efficace contre le virus, réduisant ainsi considérablement le risque d’infection.

“Cette méthode, dont l’efficacité peut atteindre 99% lorsqu’elle est correctement utilisée, ne cesse d’évoluer. De nouvelles formulations, comme les injections à longue durée d’action (CAB-LA et LEN), offrent une protection encore plus efficace et pratique, réduisant ainsi considérablement la charge pour les patients”, informe la Docteure Ramona Bhatia.

Actuellement, le Vietnam se positionne à l’avant-garde de la lutte contre le VIH/sida en déployant massivement les programmes I=I et PrEP. Son expertise dans ces domaines en fait un modèle pour de nombreux pays, notamment en Asie du Sud-Est. L’Administration de contrôle du VIH/sida ne cesse d’innover pour garantir une prévention optimale.

Diversifier les offres

Les nouvelles approches biomédicales offrent des espoirs considérables dans la lutte contre cette maladie mortelle, mais leur déploiement à grande échelle se heurte à des obstacles majeurs, notamment les coûts élevés des traitements et les contraintes liées aux infrastructures sanitaires, particulièrement dans les pays en développement.

Face à cette situation, l’Admi-nistration de contrôle du VIH/sida met tout en œuvre pour adapter les stratégies de prévention. Elle promeut notamment la diversité des modèles de PrEP afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque individu.

En adoptant une approche personnalisée, la fourniture de services complets de prévention et de traitement du VIH permet de répondre aux besoins de chaque individu, notamment dans les populations clés, comme les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et les personnes transgenres.

Ouvert aux innovations, cette Administration s’engage à déployer rapidement de nouveaux traitements de PrEP, notamment par voie injectable, afin de répondre aux besoins évolutifs des populations et de nous rapprocher de l’objectif “zéro sida” d’ici 2030.

La révolution dans la lutte contre le VIH/sida est bien plus qu’une avancée scientifique ; elle témoigne de notre capacité collective à relever les défis mondiaux et à offrir un avenir meilleur à des millions de personnes. Les progrès réalisés, notamment l’émergence de traitements PrEP injectables à longue durée d’action, nous rapprochent chaque jour d’un monde où cette épidémie appartiendra au passé.

