VIH/sida

Un combat continu face à la propagation chez les jeunes et les défis de la prévention

Photo : VNA/CVN

À l'occasion du Mois national d’action contre le VIH/sida et de la Journée mondiale de lutte contre le sida, des données alarmantes ont été publiées par le Département de prévention et de lutte contre le VIH/sida du Vietnam. Près de 70 % des nouveaux cas sont recensés dans les zones méridionales, notamment dans le delta du Mékong, les provinces du Sud-Est et à Hô Chi Minh-Ville. Un chiffre préoccupant révèle qu'environ 40% des nouvelles infections concernent des jeunes de 15 à 25 ans, dont certains sont encore sur les bancs de l’école.

La transmission du HIV a évolué au fil des années. Alors qu'elle se faisait auparavant principalement par le sang, elle est aujourd'hui majoritairement liée à des rapports sexuels. Les groupes les plus à risque incluent désormais les hommes ayant des relations homosexuelles (HSH) et les personnes transgenres.

Parallèlement, des comportements à risque, tels que l’usage de drogues de synthèse, les pratiques de "chemsex" et les relations sexuelles en groupe, sont en augmentation. Ces comportements ne favorisent pas seulement la propagation du VIH, mais aussi celle des maladies sexuellement transmissibles (MST) et des hépatites B et C, alourdissant ainsi le système de santé publique.

Dans des provinces historiquement moins touchées, les cas d’infection augmentent, soulignant l’ampleur croissante du problème. La stigmatisation persistante et le manque de connaissances sur le VIH compliquent encore l’accès aux services de dépistage et de traitement pour de nombreuses personnes.

Redoubler d’efforts pour une meilleure prévention

Face à cette situation, le Vietnam a entrepris des initiatives prometteuses. Plus de deux millions de tests VIH ont été réalisés, et plus de 176.000 personnes bénéficient actuellement de traitements antirétroviraux (ARV). Des innovations, telles que la prévention avant exposition (PrEP) et les traitements prolongés à base de méthadone, ont été étendues à divers groupes à risque.

Le pays investit également dans la transformation numérique pour optimiser la gestion de l’épidémie, avec des systèmes comme HIV-INFO et HMED. Ces efforts ont permis de réduire de près de 60% les nouvelles infections depuis 2010, un progrès bien supérieur aux moyennes régionales et mondiales.

Photo : SKDS/CVN

Cependant, les défis restent nombreux. Outre le rajeunissement des infections, les discriminations continuent d’entraver les progrès. Selon le directeur national d’UNAIDS, Raman Hailevich, garantir les droits fondamentaux des citoyens est essentiel pour éradiquer l’épidémie.

Se mobiliser pour un avenir sans sida

Le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida de cette année, "Protégez les droits, mettez fin à l’épidémie", souligne l’importance de l’égalité d’accès aux soins. Il ne s’agit pas uniquement d’augmenter la sensibilisation, mais aussi d’encourager des actions concrètes pour éliminer les obstacles à la prévention et au traitement.

Les médias jouent un rôle crucial dans cette lutte. En racontant les histoires humaines des personnes vivant avec le VIH, ils peuvent contribuer à briser les stéréotypes, à favoriser l’empathie et à réduire les discriminations. Diffuser des informations sur le dépistage, les traitements et les services de prévention est une autre manière essentielle de participer à cette bataille.

L’objectif est clair : un avenir où chaque personne, quel que soit son statut, a la possibilité de vivre pleinement, sans crainte ni préjugés liés au VIH.

Dan Thanh/CVN