Ouverture du 8e hôpital général international Vinmec à Hanoï

>> Signature d'un accord de coopération entre la VFF et Vinmec

>> Création d’un laboratoire de recherche sur le cancer des os par Vinmec au Japon

>> Vinmec offre une nouvelle vie à plus de 1.000 patients

Photo : Vingroup/CVN

Situé dans la zone urbaine de Vinhomes Smart City, sur l’avenue Thang Long à Hanoï, Vinmec Smart City est le huitième hôpital du système médical Vinmec. Il est équipé des installations médicales parmi les plus modernes au monde, s'étendant sur près de 60.000 m² et offrant une capacité d'au moins 70.000 consultations par an.

Vinmec Smart City s'appuie sur une équipe de médecins et d'experts reconnus, notamment en obstétrique et en chirurgie, qui proposent des techniques innovantes comme la chirurgie mini-invasive et endoscopique, ainsi que l’utilisation de la technologie 3D pour des traitements personnalisés.

En tant que huitième établissement de Vinmec, cet hôpital bénéficie non seulement d’une infrastructure intégrée et moderne, mais aussi de dernières avancées médicales et d'une gestion des soins conforme aux normes internationales, garantissant ainsi qualité et sécurité des traitements pour les patients.

L’hôpital vise également à devenir un leader dans le dépistage et le diagnostic avancé, notamment dans la détection précoce du cancer. Il ambitionne de se positionner comme un centre privé de pointe en hématologie et en thérapie cellulaire, permettant aux patients atteints de cancer d’accéder à des traitements innovants tels que la thérapie CAR-T, la thérapie cellulaire et l’immunothérapie.

Photo : Vingroup/CVN

Vinmec Smart City est le premier hôpital au Vietnam à adopter le système de gestion des dossiers médicaux électroniques SystemOne et la technologie d'intelligence artificielle (IA) pour optimiser les diagnostics et élaborer des protocoles thérapeutiques efficaces pour différents groupes de maladies.

Il est également le premier hôpital de l’ensemble du système Vinmec à déployer systématiquement un programme de simulation des opérations hospitalières conforme aux normes internationales. Ce programme, développé par des experts de Vinmec et du Centre de simulation de l'Université VinUni, vise à renforcer les compétences cliniques du personnel médical, à minimiser les risques d'erreurs, à faciliter les interventions multidisciplinaires et à améliorer continuellement la qualité des soins offerts aux patients.

En termes d'infrastructures, Vinmec Smart City dispose de machines et équipements médicaux modernes provenant de fournisseurs renommés tels que GE Healthcare (États-Unis), Dräger (Allemagne), Karl Storz (Allemagne), Roche (Suisse), et Olympus (Japon). Il dispose également de salles d'opération modernes et d’un centre de stérilisation de haute technologie, garantissant une sécurité optimale pour les patients après les interventions.

En matière de ressources humaines, Vinmec Smart City a rassemblé une équipe de médecins multispécialistes, qualifiés et expérimentés, formés dans des établissements médicaux de premier plan au Vietnam et à l’étranger. Ces professionnels bénéficient de mises à jour continues en provenance de centres médicaux renommés dans des pays tels que la France, les États-Unis, le Japon et Singapour.

Photo : Vingroup/CVN

Lors de la cérémonie d'inauguration, le directeur médical de Vinmec Smart City, Hoàng Duc Vinh, a déclaré : "Vinmec Smart City combine et hérite des technologies, des expériences et des innovations les plus avancées acquises par le système en matière d'expertise et de gestion au cours des dernières années. Cet hôpital allie soins, formation, recherche et développement, dans l’objectif de créer un modèle d'hôpital international capable de suivre les tendances les plus modernes des soins de santé dans le monde".

Avec l'ouverture de cet hôpital général international à Vinhomes Smart City, Vingroup continue à consolider sa position de leader de l'immobilier au Vietnam, tout en améliorant la qualité de vie des résidents et en offrant un système de santé de haute qualité à l'ouest de la capitale.

Quỳnh Anh - An Nghiên/CVN