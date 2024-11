Le Vietnam avance dans le traitement de la leucémie et de l’hématologie

Le secteur de la santé du Vietnam maîtrise de nombreuses nouvelles techniques dans le traitement de la leucémie et des maladies hématologiques, en particulier de nouvelles thérapies liées à la thérapie cellulaire, a-t-on appris d'une conférence scientifique nationale sur l’hématologie et la transfusion sanguine organisée le 28 novembre à Hanoï.

Organisé par l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine (NIHBT) et l’Association vietnamienne d’hématologie et de transfusion sanguine, l’événement a réuni 1.600 experts et scientifiques nationaux et internationaux de premier plan dans le domaine de l’hématologie et de la transfusion sanguine.

Le directeur du NIHBT, Nguyên Hà Thanh, a déclaré en ouverture que le secteur de l’hématologie et de la transfusion sanguine s’était récemment rapprochée des normes internationales en matière de transfusion sanguine en appliquant de nouvelles techniques pour diagnostiquer et traiter les maladies hématologiques ainsi que pour assurer la sécurité des transfusions sanguines.

Il a fait savoir a déclaré que le NIHBT avait obtenu de nombreuses réalisations dans le domaine de la transplantation de cellules souches, qui nécessite des techniques complexes et des tissus provenant de nombreuses sources de cellules souches différentes. Le traitement des complications post-transplantation a également réalisé de grands progrès, offrant aux patients une nouvelle chance de vivre.

"Le NIHBT à lui seul a réalisé avec succès 660 transplantations de cellules souches et a transféré avec succès les techniques de transplantation autologue de cellules souches à de nombreux hôpitaux à travers le pays, aidant les patients à accéder à cette méthode de traitement moderne", a-t-il indiqué.

Dans son travail de traitement, le NIHBT a continué à développer son expertise et à appliquer les avancées de la médecine mondiale. Grâce à la mise à jour continue des schémas thérapeutiques, notamment l’utilisation de médicaments nouveaux et ciblés et l’amélioration de l’efficacité de la transfusion sanguine, la qualité du traitement des maladies hématologiques s’améliore de plus en plus, selon le responsable.

L’Institut a réalisé des percées dans son travail de transfusion sanguine, en augmentant la mobilisation des dons de sang, en développant les sources de donneurs de sang et en coordonnant et en garantissant la sécurité de la transfusion sanguine à l’échelle nationale. En conséquence, le taux de donneurs de sang volontaires a atteint plus de 97% du total des donneurs du pays.

À l’avenir, le secteur de l’hématologie et de la transfusion sanguine se concentrera sur le développement de nouvelles techniques avancées, telles que la transplantation de cellules souches hématopoïétiques, la thérapie cellulaire comme la thérapie CAR-T et le traitement ciblé avec de nouveaux médicaments. Ce sont des traitements beaucoup plus précis et efficaces que les méthodes traditionnelles, contribuant à améliorer la qualité de vie des patients, a déclaré Nguyên Hà Thanh.

La conférence a porté sur les domaines de l’hématologie clinique, de l’hématologie paraclinique, de la génétique et de la biologie moléculaire, de la transfusion sanguine, des cellules souches, de la thalassémie, de l’hémophilie et de la coagulation sanguine.

En particulier, cinq experts internationaux ont présenté des rapports mettant à jour les connaissances sur les questions de la transplantation de cellules souches à partir du sang de cordon ombilical extracorporel, du traitement ciblé, de la thrombose et des complications hémorragiques liées à l’implantation d’un stimulateur cardiaque et à l’intervention cérébrovasculaire.

L’événement vise à améliorer les connaissances et les compétences et à mettre à jour la recherche scientifique dans le domaine de l’hématologie et de la transfusion sanguine. C’est également l’occasion pour les scientifiques nationaux et internationaux de se rencontrer, d’échanger leurs expertises et de présenter des rapports thématiques avec un aperçu des nouvelles recherches dans le domaine.

