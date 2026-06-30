Vinmec inaugure un réseau de Centres de chirurgie robotique de haute technologie

Le 27 juin, le système de santé Vinmec a officiellement inauguré son réseau de Centres de chirurgie robotique de haute technologie, marquant une nouvelle étape dans le développement de la médecine de haute technologie au Vietnam.

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Il s'agit du premier écosystème national de chirurgie robotique intégrant plusieurs spécialités médicales, plusieurs hôpitaux et de nombreux partenaires technologiques. Cette initiative vise à élargir l'accès des patients aux techniques thérapeutiques les plus avancées.

L'une des principales innovations de ce réseau réside dans son modèle interconnecté, qui privilégie une coordination globale plutôt que des investissements isolés en équipements. L'Hôpital international Vinmec Times City joue le rôle de centre de coordination clinique, en assurant la liaison avec les autres centres et établissements du réseau.

Dans le domaine de la chirurgie générale, Vinmec déploie simultanément plusieurs plateformes robotiques de pointe, notamment Da Vinci Xi, Hugo RAS et Toumai MT-1000, permettant aux chirurgiens d'effectuer des interventions d'une très grande précision sur des zones anatomiques complexes. Le robot Toumai MT-1000 ouvre également la voie à la chirurgie à distance grâce à la connectivité 5G.

En chirurgie orthopédique et traumatologique, les robots ROSA, MISSO et CORI assistent les médecins dans l'élaboration de plans thérapeutiques personnalisés, adaptés à l'anatomie de chaque patient. Ils améliorent ainsi la précision des prothèses articulaires tout en réduisant le temps de récupération postopératoire.

Pour la neurochirurgie et la chirurgie rachidienne, le système robotisé Mazor X Stealth Edition, associé à des dispositifs de navigation de dernière génération, renforce la sécurité des interventions et diminue les risques de complications.

Parallèlement, Vinmec développe un modèle de chirurgie robotique reposant sur trois piliers : personnalisation, automatisation et standardisation. Chaque patient bénéficie d'une planification opératoire fondée sur une modélisation tridimensionnelle (3D) préopératoire, d'une assistance par intelligence artificielle (IA) durant l'intervention, ainsi que d'une prise en charge conforme aux standards médicaux internationaux.

Lors de la cérémonie d'inauguration, le professeur Trân Van Thuân, vice-ministre vietnamien de la Santé, a salué la stratégie de développement de Vinmec, soulignant que le groupe ne se limite pas à investir dans des équipements de pointe, mais construit un véritable écosystème associant soins médicaux, formation, recherche scientifique, transfert de technologies et coopération internationale.

Selon le professeur Trân Trung Dung, directeur général du système de santé Vinmec, l'objectif de ce réseau de Centres de chirurgie robotique de haute technologie est de fédérer les meilleurs experts, hôpitaux et partenaires technologiques mondiaux afin de faire progressivement du Vietnam une nouvelle destination régionale de référence dans le domaine de la chirurgie de précision et de la médecine de haute technologie.

À cette occasion, Vinmec a également annoncé la création d'un Fonds d'aide aux patients bénéficiant d'une chirurgie robotique, doté d'un financement de près de 300 milliards de dôngs vietnamiens, apporté par le groupe Vingroup.

Texte et photo : Minh Thu/CVN