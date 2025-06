Hô Chi Minh-Ville

Hôpital Binh Dân, une adresse de confiance pour de nombreux patients étrangers

Photo : BV/CVN

Récemment, un patient, D.F. (47 ans, de nationalité américaine), s’est rendu à l’hôpital Binh Dân pour une consultation et un traitement d’une sténose urétrale consécutive à un accident survenu il y a une quinzaine d’années. Cet accident a bouleversé sa vie et entraîné des troubles de plus en plus complexes, tels que des difficultés à uriner, une rétention urinaire, des mictions incomplètes et fréquentes, ainsi que des infections urinaires récurrentes.

Après de nombreuses tentatives de traitement dans de grands centres médicaux aux États-Unis, en Thaïlande et à Singapour, dont six opérations infructueuses, D.F. est arrivé à l’hôpital Binh Dan en avril 2025. Le 17 mai, le Docteur Dô Lênh Hung, chef du service de chirurgie reconstructive urétrale, et son équipe ont pratiqué une chirurgie reconstructive urétrale. L’opération, qui a duré deux heures, a été un succès, et la fonction urinaire du patient a été entièrement rétablie.

Selon le professeur agrégé, Docteur Trân Vinh Hung, le taux de réussite mondial de la chirurgie reconstructive urétrale reste relativement faible, entre 56% et 73%. Toutefois, ce taux atteint 98% à l’hôpital Binh Dân, selon les données présentées par le professeur Joel Gelman de l’Université UC Irvine (États-Unis) lors de forums scientifiques internationaux. De ce fait, l’hôpital est devenu une destination de choix pour les patients étrangers vivant au Vietnam et dans les pays voisins.

Des patients étrangers

Entre 2023 et 2025, l’établissement a réalisé 1.096 interventions chirurgicales sur des patients étrangers originaires de 26 pays et territoires, dont l’Europe, les États-Unis, le Canada, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l’Inde, le Cambodge et la Chine. De nombreux Vietnamiens résidant à l’étranger y viennent également pour des consultations et des traitements chirurgicaux.

En tant qu’établissement chirurgical de référence à Hô Chi Minh-Ville, l’hôpital Binh Dân accueille des patients étrangers pour le traitement de nombreuses pathologies complexes telles que les calculs rénaux et urinaires, les cancers des voies urinaires et digestives, ainsi que les troubles andrologiques. La plupart des interventions y sont réalisées par voie endoscopique ou par chirurgie robotique. Les patients internationaux y consultent également pour des urétroplasties, des traitements de l’infertilité par microchirurgie et d’autres pathologies masculines. La majorité d’entre eux choisissent cet hôpital sur recommandation d’anciens patients, de proches ou de médecins de la région.

Par ailleurs, l’hôpital Binh Dân s’investit activement dans la coopération internationale. Il a envoyé à plusieurs reprises des médecins expérimentés en Inde pour effectuer des démonstrations chirurgicales, transféré des techniques d’urétroplastie en Thaïlande et en Malaisie, réalisé une néphrectomie laparoscopique en Indonésie, et pratiqué des interventions robotisées contre le cancer colorectal aux Philippines. Des médecins des États-Unis et d’Australie viennent également s’y former à la chirurgie laparoscopique et à l’urétroplastie.

Dans le cadre de sa stratégie visant à faire de Hô Chi Minh-Ville un centre régional de soins de haute technologie, l’hôpital Binh Dan mise sur le développement de ressources humaines de qualité, l’application de techniques avancées, le transfert de compétences et la recherche scientifique, dans une perspective d’intégration régionale et d’ouverture sur le monde, a souligné son directeur, le Docteur Trân Vinh Hung.

VNA/CVN