Un réseau bidirectionnel de chirurgie robotique à distance entre Hanoï et Cân Tho

Première au Vietnam, un réseau bidirectionnel de chirurgie robotique à distance relie désormais Hanoï et Cân Tho, permettant à deux hôpitaux de piloter alternativement des interventions à plus de 1.700 km de distance et ouvrant la voie à une chirurgie "sans frontières".

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Photo : Anh Tuyêt/VNA/CVN

Le Service de la santé de Hanoï et le réseau de santé Vinmec ont annoncé, le 3 août, le succès de la première mise en service au Vietnam d'un réseau bidirectionnel de chirurgie robotique à distance. Reliant l'hôpital général international Vinmec Smart City à Hanoï et Vinmec Cân Tho, distants de plus de 1.700 km, ce dispositif permet aux deux établissements d'alterner les rôles de centre de pilotage et de site opératoire, ouvrant la voie à un nouveau modèle de coopération chirurgicale à l'échelle nationale.

Lors de la première intervention, des spécialistes basés à Hanoï ont piloté à distance le robot chirurgical Toumai MT-1000 afin d'opérer une patiente de 15 ans atteinte d'une tumeur de l'ovaire droit à Cân Tho, avec pour objectif d'enlever la tumeur tout en préservant au maximum le tissu ovarien et sa fertilité future. Le pilotage a ensuite été inversé : l'équipe de Vinmec Cân Tho a pris le contrôle du robot pour réaliser une hépatectomie gauche associée à une cholécystectomie sur un patient de 42 ans hospitalisé à Hanoï. À la date de l'annonce, Vinmec avait déjà réalisé avec succès quatre interventions selon ce modèle.

Le directeur du Service de la santé de Hanoï, Nguyên Trong Diên, a qualifié cette réalisation de percée majeure pour la médecine vietnamienne. Selon lui, elle démontre la maîtrise par les médecins vietnamiens de cette technologie, appuyée par des infrastructures modernes de télécommunications. Il a appelé à renforcer la coopération entre les secteurs public et privé afin d'optimiser l'utilisation des ressources humaines hautement qualifiées au service des patients.

Photo : Anh Tuyêt/VNA/CVN

La sécurité d'une intervention de chirurgie robotique à distance exige que les deux sites respectent simultanément des normes strictes en matière de chirurgie, d'anesthésie-réanimation, de soins infirmiers au bloc opératoire, de technologies de l'information, de systèmes de secours et de gestion des situations d'urgence. Le robot ne fait qu'exécuter fidèlement les gestes du chirurgien, tandis que toutes les décisions médicales et la responsabilité de la sécurité de l'intervention demeurent entre les mains de l'équipe médicale.

Pour Pham Van Binh, directeur du Centre de robotique du groupe Vinmec, cette avancée concrétise l'objectif d'une "chirurgie sans frontières", en permettant aux spécialistes d'opérer à distance des patients situés dans d'autres régions, sans que ceux-ci aient à se déplacer vers les grands centres hospitaliers.

Nguyên Trong Diên a également indiqué que les nouveaux mécanismes prévus par la Loi sur la capitale permettent désormais au Service de la santé de Hanoï d'autoriser davantage de techniques médicales spécialisées et de reconnaître les qualifications professionnelles internationales des experts étrangers. La ville étudie par ailleurs un mécanisme de tarification des services médicaux de haute technologie, notamment des soins médicaux à distance, afin de favoriser le développement de la médecine intelligente et du tourisme médical.

VNA/CVN