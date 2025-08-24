L’homme qui “reprogramme” la vie par la technologie

À Hà Tinh, un homme handicapé, animé d’une volonté inébranlable et d’une passion contagieuse pour la technologie, a véritablement réinventé sa vie. Son parcours inspire la jeunesse d’une région rurale défavorisée à embrasser le monde numérique.

Photo : VNA/CVN

Lê Thai Binh, 38 ans, originaire de la commune reculée de Kỳ Hoa, province de Hà Tinh (Centre), a connu d’innombrables épreuves dès sa naissance. Atteint d’une malformation congénitale attribuée à l’agent orange, il a grandi dans une famille modeste, sa maladie et son handicap l’empêchant de marcher et d’aller à l’école comme les autres enfants de son âge.

Cependant, dans l’intimité de sa petite chambre, face à un vieil ordinateur, Thai Binh a appris en autodidacte à lire, écrire et maîtriser l’informatique. Progressivement, il a conquis le monde de la technologie, tissant des liens avec le vaste monde via son écran.

Du fauteuil aux cœurs connectés

“Depuis ma naissance, la chance ne m’a pas souri comme aux autres enfants. Mes membres n’étaient pas intacts, ma voix était indistincte et j’étais confiné à un fauteuil roulant, confie Thai Binh. J’ai fait mes premiers pas à 11 ans, et je suis allé à l’école à 12 ans, soit quatre ans plus tard que mes camarades”.

En dépit des difficultés, M. Binh a toujours gardé confiance en l’avenir. “Ignorant tout, j’ai toujours cru en moi. J’ai appris un métier, entrepris des affaires et réussi à subvenir à mes besoins grâce à ma persévérance et à mon intelligence”, affirme-t-il avec conviction.

Refusant de se soumettre à son destin, cet homme a fondé l’“Équipe de bénévoles de Ky Anh” et le groupe “Bonne volonté du cœur”. Ces initiatives ont réuni des jeunes autour d’actions caritatives, coordonnées via les réseaux sociaux et Internet. De la rédaction de lettres ouvertes aux appels aux dons, en passant par la compilation de données et la transparence financière, Thai Binh a mis la technologie au service de la solidarité.

Le numérique au service de l’avenir

Photo : VNA/CVN

Depuis 2023, ces groupes ont mobilisé plus de 2 milliards de dôngs (environ 80.000 dollars) de dons, permettant d’octroyer des bourses, des vélos et des vêtements à des élèves démunis, mais aussi de venir en aide aux personnes âgées et aux habitants défavorisés de la commune.

Duong Nguyên Kiêu Anh, élève de cinquième année à l’École primaire de Ky Tiên, témoigne : “Mon père est décédé. Ma mère est atteinte de troubles mentaux et vit avec ma grand-mère. Je vis avec mon frère. Quand mon frère est mort dans un accident de voiture, j’ai cru que je devrais abandonner l’école”. “C’est alors que M. Binh, avec le groupe +Bonne volonté du cœur+, m’a tendu la main pour m’aider à poursuivre mes études”, ajoute-t-elle, émue.

Lê Thai Hâu, membre du groupe de bénévoles, exprime l’admiration générale : “Nous admirons la volonté et l’esprit communautaire de Binh. Cela nous motive à répandre la gentillesse”.

En plus de ses activités caritatives, Thai Binh dispense gratuitement des cours d’in-formatique à domicile aux enfants défavorisés. Fort de ses connaissances et compétences apprises en autodidacte, il a déjà formé des dizaines d’enfants de son quartier aux bases de l’informatique et à l’utilisation d’Internet.

Dans la modeste commune de Kỳ Hoa, ces cours revêtent une importance capitale, offrant aux enfants l’opportunité de manipuler une souris, un clavier, de créer des documents et de rechercher des informations pour leurs études. Phan Khanh Nguyên, un autre élève de cinquième année, confirme : “Grâce à la classe de M. Binh, je sais utiliser un ordinateur, créer des documents et trouver du matériel d’apprentissage en ligne”.

Dans sa petite maison, qui lui sert également d’atelier de réparation d’ordinateurs pour subvenir à ses besoins, M. Binh se consacre inlassablement à la transmission de son savoir aux enfants démunis. “Je suis parti de zéro, donc je comprends l’importance d’un accès précoce à la technologie. J’espère que les enfants ne seront pas laissés pour compte ”, souligne-t-il.

Pour lui, la technologie n’est pas seulement un moyen de subsistance ; c’est un mode de vie porteur de sens, qui lui a permis de “reprogrammer” une existence nouvelle, lumineuse, compatissante et inspirante.

Cette bonté discrète se diffuse dans toute la communauté, telle une petite flamme qui réchauffe la vie des plus défavorisés et ravive la croyance en la valeur de l’existence, notamment pour les personnes handicapées. À une époque où la technologie tend parfois à isoler, M. Binh l’a choisie comme outil de rapprochement, de partage et de bienveillance.

Son parcours de vie et ses contributions émeuvent profondément et transmettent un message fort de persévérance, de dévouement et de foi en la bonté humaine.

Mai Thi Huyên Trang, secrétaire de l’Union de la jeunesse de la commune de Ky Anh, salue Thai Binh comme “un exemple éclatant de résilience et de compassion. Bien que physiquement handicapé, il s’est efforcé de surmonter les défis de la vie, diffusant des valeurs positives dans la communauté, en particulier auprès des jeunes”.

Elle ajoute : “Il a utilisé les technologies pour transformer sa propre vie, tout en se connectant aux personnes en difficulté, partageant des histoires, inspirant les autres et soutenant les plus vulnérables via les réseaux sociaux. M. Binh est un partenaire fiable de l’Union de la jeunesse dans de nombreuses activités de bien-être social local. Il incarne non seulement un exemple inspirant de dépassement de l’adversité, mais joue également un rôle essentiel dans la promotion d’un esprit de gentillesse et de solidarité communautaire”.

Huong Linh/CVN