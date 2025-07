Trente ans d’adhésion du Vietnam à l’ASEAN

Un modèle exemplaire de réforme et d’intégration

>> Le Vietnam met en avant trois décennies d’engagement au sein de l’ASEAN

>> Le Vietnam contribue au renforcement du statut international de l’ASEAN

>> Trente ans d’adhésion à l’ASEAN : le Vietnam affirme son rôle de moteur et de bâtisseur régional

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a souligné le Professeur Hal Hill de la Crawford School of Public Policy, Université nationale australienne (ANU), à l’occasion du 30e anniversaire de l’adhésion du Vietnam dans l’ASEAN (28 juillet 1995 - 28 juillet 2025), lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Sydney.

Selon lui, il y a trois décennies, l’Asie du Sud-Est était encore une région relativement peu développée et le Vietnam, pays pauvre, amorçait à peine son ouverture économique et politique après des décennies de guerre. L’intégration à l’ASEAN a permis au Vietnam de tirer parti des expériences de ses voisins plus avancés et de s’aligner progressivement sur les dynamiques de la mondialisation régionale.

Le Professeur Hal Hill a souligné que l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN n’a pas seulement offert des opportunités de coopération, mais a surtout été efficace parce que le pays a su combiner intégration régionale et réformes internes. La politique de Dôi moi (Renouveau), lancée en 1986, a jeté les bases nécessaires pour exploiter pleinement les avantages offerts par l’ASEAN.

Grâce à une stratégie proactive d’intégration, le Vietnam a amélioré son climat des affaires, renforcé sa coopération économique et affirmé son image de pays dynamique et responsable au sein de la région. Jadis en retard, le Vietnam s’est hissé parmi les économies les plus dynamiques de l’ASEAN au XXIe siècle, s’approchant progressivement du statut de pays à revenu intermédiaire supérieur.

En ce qui concerne le rôle du Vietnam dans l’ASEAN aujourd’hui, le Professeur Hal Hill met en avant trois facteurs clés. D’abord, la taille de sa population et de sa superficie lui confère une influence naturelle. Ensuite, la croissance rapide de son économie lui donne le potentiel de devenir un moteur de développement régional dans la prochaine décennie. Enfin, sa capacité à gérer habilement les relations avec les grandes puissances, notamment la Chine et les États-Unis, reflète une diplomatie équilibrée fondée sur l’expérience historique et la défense des intérêts nationaux - un modèle que plusieurs pays de la région s’efforcent de suivre.

Confiant en l’avenir, le Professeur Hal Hill estime qu’à l’horizon 2045, le Vietnam occupera une place beaucoup plus influente au sein de l’ASEAN et sur la scène internationale. Sa stabilité politique, sa capacité à attirer les investissements étrangers et son rythme de développement soutenu en font un acteur clé de la croissance régionale. Le Vietnam représente ainsi un exemple probant de réussite en matière de réforme et d’intégration. S’il maintient sa trajectoire actuelle, le pays pourrait atteindre le statut de pays à revenu élevé dans les décennies à venir.

VNA/CVN