Diên Biên : la décision du chef de village Mùa A Thi a sauvé 90 habitants

Au nom du gouvernement, le Premier ministre a salué la bravoure, la lucidité et le sens des responsabilités de Mùa A Thi - un exemple de dévouement et d’humanité au sein de la communauté.

Dans la nuit du 1er août, vers 3h du matin, le village de Háng Pu Xi - comprenant 72 foyers et plus de 380 habitants - dormait profondément, tandis qu’à l’extérieur, une pluie torrentielle s’abattait sans relâche.

Lorsque l’eau a commencé à envahir sa maison, Mùa A Thi, âgé de 26 ans, a immédiatement pressenti un danger imminent. Connaissant bien le terrain escarpé situé près du ruisseau, particulièrement vulnérable en cas de crue, il a compris qu’il fallait agir vite.

Sans tarder, il a contacté les foyers situés dans la zone à risque pour évaluer la situation et leur ordonner d’évacuer d’urgence. Puis, sous une pluie battante et des vents violents, il s’est rendu sur place avec le secrétaire du comité du Parti du village et des miliciens locaux pour guider et presser les habitants à rejoindre une zone plus sûre.

A Thi a raconté que l’évacuation s’est déroulée dans une extrême urgence, en seulement 30 minutes : "Certains portaient leurs enfants, les jeunes aidaient les personnes âgées. Tous se dirigeaient vers une zone plus haute et plus sûre. Trois anciens refusaient de partir, mais en tant que chef du village, je me devais d’assurer leur sécurité. J’ai demandé à plusieurs jeunes de les porter tour à tour jusqu’à un endroit sûr".

Lucidité, courage et détermination

Grâce à la clairvoyance, au sang-froid et au courage de Mùa A Thi, 90 personnes issues de 21 foyers ont été mises à l’abri en un peu plus d’une heure. Peu après, un torrent de boue dévalant des hauteurs a dévasté la zone, emportant maisons et biens sur son passage.

Mùa Chu Pó, l’un des habitants sauvés, témoigne encore bouleversé : "Vers 3h du matin, voyant la pluie s’intensifier, le chef du village, le secrétaire du comité du Parti et les forces de sécurité appelaient de partout pour nous presser de courir vers l’école, de l’autre côté du ruisseau. On nous a dit que sauver des vies passait avant tout, que les biens viendraient après. Mes enfants ont été mis à l’abri, mais tout ce que nous possédions a été emporté. Ma famille, comme beaucoup d’autres, est profondément reconnaissante envers le chef du village Mùa A Thi et les autorités locales. Sans leur alerte, nul ne sait ce qu’il serait advenu..."

Selon les statistiques, cette crue torrentielle et le glissement de terrain qui s’en est suivi ont coûté la vie à deux personnes. Les maisons de 17 foyers ont été totalement ensevelies ou emportées, et 5 autres ont subi de lourds dégâts.

Trois jours après le drame, les habitants de Háng Pu Xi font encore face à la désolation et aux ruines laissées par cette catastrophe.

