La Route Hô Chi Minh sur le territoire lao reconnue site historique national

Le 22 août, au siège du ministère lao de la Défense à Vientiane, une cérémonie s’est tenue pour reconnaître officiellement la "Piste Truong Son - Route Hô Chi Minh sur le territoire lao" en tant que site historique national.

>> La piste Hô Chi Minh contribue à la cause de l'unification et du développement du pays

>> Dans le pipeline de carburant Truong Son coule la veine de la victoire

Photo : VNA/CVN

L’événement a eu lieu en présence de la vice-présidente du Vietnam, Vo Thi Anh Xuân, et de la vice-présidente du Laos, Pany Yathotou, sous la présidence du général Khamlieng Outhakaysone, ministre lao de la Défense.

Le général Vongsone Inpanphim, chef du Département politique général de l’Armée populaire lao, a présenté les résultats de l’enquête et du dossier scientifique consacrés à cette route historique. Il a rappelé qu’en décembre 1960, le Comité central du Parti populaire lao (aujourd’hui Parti populaire révolutionnaire du Laos - PPRL) et le Parti du travail du Vietnam (aujourd’hui Parti communiste du Vietnam - PCV) avaient convenu de créer cette voie stratégique, utilisée pour le transport militaire et logistique durant la lutte commune pour l’indépendance.

La Route Hô Chi Minh sur le territoire lao a joué un rôle majeur, non seulement en tant qu’axe stratégique, mais aussi comme symbole d’alliance et de solidarité entre les peuples du Laos et du Vietnam, ainsi que dans les opérations conjointes avec le Cambodge.

Photo : VNA/CVN

De 2023 à 2024, des experts lao et vietnamiens ont mené des recherches sur 18 sites répartis dans sept provinces du Laos, malgré les effets du temps. Sur la base de ces travaux, le ministère lao de l’Information, de la Culture et du Tourisme a signé, en décembre 2024, la décision classant officiellement la route comme site historique national.

Le général Vongsone Inpanphim a souligné que ce site historique constituera un lieu de mémoire et d’apprentissage pour les générations futures, contribuant au renforcement des relations entre les deux pays. À cette occasion, le certificat de reconnaissance a été remis au ministère lao de la Défense.

Le même jour, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân a déposé une gerbe au Mémorial des Héros lao tombés pour la Patrie et visité le Centre de formation professionnelle pour femmes handicapées à Vientiane.

VNA/CVN