Construire une culture de l’influence responsable

À l’heure où les réseaux sociaux façonnent perceptions et comportements, la question de la responsabilité des influenceurs n’a jamais été aussi pressante. Le débat dépasse désormais la simple visibilité : il touche en profondeur à la culture, à la société et à la confiance numérique.

>> Réguler sans brider : le défi de l’encadrement des influenceurs au Vietnam

>> Près de 300 leaders d’opinion réunis à la Conférence KOL 2025 à Hanoï

>> Une nouvelle ère de confiance numérique et d’influence responsable

Photo : VNA/CVN

Les leaders d’opinion clés (KOL - Key Opinion Leaders en anglais) ne se contentent plus de faire vibrer leurs communautés avec des vidéos, des photos ou des messages engageants. Ils façonnent désormais des tendances sociales, orientent des choix de consommation, modèlent des attitudes et deviennent même des voix dans des débats sociétaux. C’est dans ce contexte qu’a été organisée la rencontre nationale, où près de 400 délégués - dont plus de 300 influenceurs - se sont réunis avec autorités publiques, plateformes numériques et entreprises privées. Objectif : poser les bases d’une influence responsable, tournée vers la transparence, la culture et la confiance numérique.

Dans son discours d’ouverture de l’événement “KOL Summit 2025“, tenu le 18 août à Hanoï, le général de brigade Lê Xuân Minh, directeur du Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie (relevant du ministère de la Police), confiait récemment : “Les influenceurs ne sont pas uniquement des créateurs de contenus, ils deviennent des architectes de la perception collective. Leur influence est une matière brute qui peut bâtir ou fragiliser la confiance sociale”.

L’ère de la ”confiance numérique”

L’un des moments forts de cette rencontre fut l’annonce de la création de la “Alliance pour la confiance numérique”. Cette initiative entend fédérer les influenceurs les plus crédibles avec des organes de régulation, des plateformes et des entreprises afin de créer un écosystème numérique plus sûr et plus éthique.

La reine de beauté Lê Nguyên Bao Ngoc a mis en garde contre les dérives du “monde virtuel” : “Seul le crédit moral et la réputation créent une influence durable”. Derrière les “likes” et les “partages”, souvent manipulables, elle a insisté sur la nécessité pour chaque créateur de contenus de bâtir un système de valeurs solide et authentique, plutôt que de courir après des chiffres illusoires.

Selon le général de division Nguyên Minh Chinh, vice-président de l’Association nationale de cybersécurité, “la naissance de cette alliance marque une étape décisive : elle permettra aux citoyens d’identifier plus facilement les sources fiables et de protéger la confiance numérique, indispensable à la cohésion nationale”.

Un programme novateur a également été lancé : “Crédibilité des influenceurs”. Il vise à instaurer un label de confiance pour les leaders d’opinion clés (KOL) et les clients d’opinion clés (KOC - Key Opinion Consumers) qui respectent des critères stricts :

conformité légale, normes éthiques, pertinence sociale, transparence des partenariats et interaction sincère avec leurs communautés. Ce système pourrait devenir un outil incontournable pour marques, institutions et consommateurs, soucieux d’éviter manipulation ou publicité déguisée.

Entre régulation et liberté créative

Photo : Pham Nam/CVN

Plusieurs intervenants ont rappelé les dérives constatées : contenus contraires à la loi, comportements choquants, exploitation commerciale dissimulée. Le Pdg de TikTok Vietnam, Nguyên Lâm Thanh, a rappelé que le pays est un terreau fertile où des créateurs passent de l’ombre à la lumière en quelques mois : “de zéro à héros“. Mais ce potentiel doit être encadré : “Il est temps de définir un ensemble de critères pour évaluer les influenceurs modèles, afin d’optimiser leur influence dans le respect de la loi et de l’éthique“.

De son côté, le Dr. Nguyên Hông Quân, du ministère de la Police, a souligné que les lois ne suffisent pas si la conscience morale fait défaut : “Le pouvoir des créateurs de contenus, s’il n’est pas contrôlé, peut mener à des comportements négatifs”.

Au-delà des responsables institutionnels, plusieurs figures artistiques ont témoigné de leur rapport à l’influence. Le rappeur Đen Vâu, très suivi par la jeunesse, a mis en garde : “Chaque clic, chaque contenu partagé doit être pesé”.

La régulation croissante du secteur interroge : jusqu’où encadrer l’expression des influenceurs sans étouffer la créativité qui fait leur force ? Le défi est de protéger le public sans brider l’innovation. La clé réside dans la co-responsabilité entre créateurs, plateformes et autorités.

Cette logique de coopération est au cœur de l’esprit du “KOL Summit 2025”. Les plateformes comme TikTok ou Meta, présentes lors de l’événement, ont affirmé leur volonté de collaborer avec l’État et les KOL pour garantir un espace numérique plus transparent et respectueux des valeurs locales.

Avec le “KOL Summit 2025”, le Vietnam affiche clairement ses ambitions : s’inscrire dans le mouvement mondial en faveur d’un Internet plus sûr, plus transparent et plus respectueux. Mais derrière les initiatives et les slogans, une question de fond s’impose : comment responsabiliser des milliers de créateurs aux profils divers, sans brider un écosystème numérique fondé sur la spontanéité et la créativité ?

L’émergence d’une influence plus éthique n’est plus une simple tendance. Elle reflète une mutation en profondeur de la société vietnamienne, à la croisée de la culture, de la communication et de l’économie numérique. Le chemin reste long, mais les fondations sont là : alliance pour la confiance numérique, programmes de crédibilité, réflexion sur le rôle culturel et civique des influenceurs. Autant de signaux d’un changement en marche.

DAN THANH/CVN