Truong Sa qui reverdit au milieu des flots

À Truong Sa (Spratly), l’image qui surprend le plus n’est pas seulement celle des cocotiers ou des filaos battus par le vent. C’est le vert tendre des potagers.

Photo : VNA/CVN

Laitues aux feuilles larges, épinards d’eau ou liserons grimpent dans des bacs, défiant la sécheresse et l’air salin. Ceux qui posent le pied sur ces îles éloignées restent ébahis devant ces carrés de légumes luxuriants, entretenus à force de patience, de sueur et d’ingéniosité.

Depuis sa libération il y a cinquante ans, Truong Sa ne cesse d’évoluer. Ports-refuges, villages de pêcheurs, gares aériennes, infrastructures civiles… autant de jalons qui améliorent les conditions de vie des habitants et des forces armées stationnées. L’eau douce, denrée rare, est désormais mieux stockée grâce aux citernes, et les espaces verts se multiplient, donnant au district insulaire un visage nouveau. Objectif affiché : faire de l’archipel un centre économique, culturel et social en pleine mer.

La prouesse agricole y est d’autant plus frappante que le climat est rude. À Cô Lin, un îlot submergé une partie de l’année, 78 m² de terre cultivée suffisent aux soldats pour récolter plus de 700 kg de légumes par an. Un système de bassins filtrant le sel permet de recycler l’eau de pluie et l’eau saumâtre. "Arroser le potager est devenu une joie quotidienne", confie un marin.

À Len Đao, le jeune soldat Nguyên Van Nghiêm, originaire de Thai Binh, montre fièrement ses rangées de légumes. Travaillé en août 2024, il raconte comment la vie insulaire l’a transformé : "Être marin à Truong Sa, c’est savoir tout faire : veiller, secourir, soutenir les pêcheurs… et cultiver. Les plants viennent du continent, l’eau est un mélange de pluie et d’eau saumâtre. De février à mai, les récoltes sont abondantes. Quand la mer inonde l’île en fin d’année, nous devons surélever les cultures pour éviter que les racines pourrissent".

Photo : VNA/CVN

À la plateforme DK1/2, Phuc Tân A, le capitaine Lê Xuân Thuât, médecin militaire, détaille les efforts : bacs en tôle, filets contre le vent, semences et terre importées du continent. En 2024, la production y a dépassé 1.100 kg de légumes, 1.600 kilos de poisson, 170 kilos de tofu... Un véritable petit écosystème suspendu au-dessus des flots.

Même les îlots les plus arides, comme Da Thi, s’adaptent. L’eau douce y provient exclusivement des pluies, recueillies dans des citernes. Les légumes sont cultivés dans des bacs mobiles que l’on déplace selon les saisons. "Chaque goutte est précieuse", souligne le lieutenant Mai Vu Thanh Nguyên. En 2024, la production locale a atteint près d’une tonne de légumes et 500 kg de pousses de soja, améliorant nettement l’ordinaire des soldats.

Photo : VNA/CVN

Derrière ces réussites se profile une politique claire : la “verdisation de Truong Sa”. Lancée par la 4ᵉ Région navale, cette initiative a permis de couvrir plus de 80% des zones favorables de végétation. Des centaines de milliers de jeunes plants -mù u (Calophyllum inophyllum), bàng vuông (Barringtonia asiatica), phong ba (Heliotropium foertherianum) - ont été acheminés grâce au soutien d’entreprises et de collectivités. Sur l’île principale, une pépinière de 200 m² fournit chaque année des milliers de plants destinés aux autres îlots. Des expérimentations de fruitiers (corossolier, goyavier, manguier, arbre à pain) enrichissent encore le paysage.

"Nous planifions de nouvelles pépinières, d’étendre la surface cultivée et de mobiliser le soutien de tout le pays", affirme le colonel Ngô Dinh Xuyên, commandant adjoint de la 4ᵉ Région. À l’île Song Tu Tây, les soldats ont même acheminé des milliers de jeunes filaos et autres essences vers les îlots voisins, créant un véritable réseau de solidarité verte.

Devenue un projet pilote du ministère de la Défense, la campagne “Xanh hoa Truong Sa” (“Verdisons Truong Sa”) s’étend désormais à l’ensemble de l’armée. Plus qu’une réussite écologique, elle symbolise l’attachement des Vietnamiens à leur souveraineté maritime.

Thao Nguyên/CVN