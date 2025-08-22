Une exposition met en lumière la campagne d’alphabétisation de masse au Vietnam

Près de 160 photographies, documents et objets sur la campagne d’alphabétisation de masse au Vietnam sont exposés au Musée national d’histoire du Vietnam, inauguré le 22 août à l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre).

Un livre d’or relatant les réflexions de dirigeants et d’intellectuels sur la campagne d’alphabétisation de masse, un badge créé par des révolutionnaires emprisonnés sur l’île de Côn Dao en 1951 pour promouvoir les cours d’alphabétisation en prison, et des objets donnés par les familles de témoins historiques, beaucoup sont présentés au public pour la première fois.

Selon le directeur du musée, Nguyên Van Doan, l’exposition, intitulée "Éducation populaire - Éclairer l’avenir", offre au public, et notamment aux jeunes générations, une meilleure compréhension du mouvement d’alphabétisation de masse lancé il y a 80 ans et de son héritage contemporain, baptisé "L’alphabétisation numérique pour tous".

Elle reflète la continuité de la pensée Hô Chi Minh selon laquelle l’apprentissage doit servir le travail, l’épanouissement personnel, la nation et l’humanité, inspirant le goût de l’apprentissage et la foi dans le pouvoir du savoir, depuis les cours d’alphabétisation d’autrefois jusqu’à la volonté actuelle d’apprentissage tout au long de la vie.

L’exposition s’articule autour de trois thèmes. Le premier, "Lutter contre l’analphabétisme - Une guerre silencieuse", met en lumière les défis auxquels le pays a été confronté après le 2 septembre 1945, tels que la famine, l’analphabétisme et l’invasion étrangère. Il retrace la lecture de la Déclaration d’indépendance par le Président Hô Chi Minh, la première réunion du gouvernement provisoire et l’appel au lancement d’une campagne nationale d’alphabétisation.

La deuxième, "Diffusion du savoir", illustre la forte volonté politique du Parti, de l’État et du Président Hô Chi Minh d’éradiquer l’analphabétisme. Elle comprend également des outils pédagogiques, du matériel d’étude, des médailles, des drapeaux et des lettres de dirigeants aux enseignants et aux élèves. Elle souligne l’unité du peuple dans la construction d’un nouveau système éducatif au service de la résistance et de la construction nationale.

La troisième, "De l’éducation de masse à l’apprentissage tout au long de la vie", affirme l’héritage durable de cette campagne, qui a jeté les bases du mouvement actuel d’apprentissage tout au long de la vie. Cet esprit perdure à l’ère numérique avec des initiatives visant à développer les compétences et les connaissances numériques au sein de la société.

Le musée a également reçu de nouveaux dons, notamment des documents et des objets des familles de Nguyên Phong Niên, Vuong Manh Thai et Nguyên Thi Dam, ainsi qu’une puce Brain-EDABK offerte par le Dr Nguyên Duc Minh, Professeur associé et vice-recteur de l’École de génie électrique et électronique de l’Université des sciences et technologies de Hanoï.

Du 22 août au 20 décembre 2025, l’exposition inaugure également une expérience de réalité augmentée (RA) basée sur un système de positionnement visuel (VPS), permettant aux visiteurs d’interagir avec des objets et des documents dans un format numérique immersif.

