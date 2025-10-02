L'homme qui a provoqué l'explosion à Munich retrouvé mort

>> Un Afghan blesse 30 personnes à la voiture-bélier en Allemagne

>> Ouverture de la Conférence de Munich sur la sécurité dans un contexte géopolitique complexe

>> Un adolescent tué, cinq blessés dans une attaque au couteau en Autriche

L'homme aurait placé des explosifs dans la maison de ses parents, se tuant et blessant une autre personne, a rapporté le journal Bild. Une opération policière est en cours dans le quartier de Lerchenau à Munich, et il est conseillé aux automobilistes d'éviter la zone, selon les pompiers de Munich. La police allemande a informé les médias que l'incendie ne présentait actuellement aucun danger pour le public et n'avait aucun lien avec l'Oktoberfest.

Xinhua/VNA/CVN