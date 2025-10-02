icon search
L'homme qui a provoqué l'explosion à Munich retrouvé mort

Les enquêteurs ont retrouvé le corps d'un homme qui avait provoqué une explosion suivie d'un incendie à Munich, en Allemagne, mercredi matin 1er octobre, ont rapporté les médias locaux.

L'homme aurait placé des explosifs dans la maison de ses parents, se tuant et blessant une autre personne, a rapporté le journal Bild. Une opération policière est en cours dans le quartier de Lerchenau à Munich, et il est conseillé aux automobilistes d'éviter la zone, selon les pompiers de Munich. La police allemande a informé les médias que l'incendie ne présentait actuellement aucun danger pour le public et n'avait aucun lien avec l'Oktoberfest. 

Xinhua/VNA/CVN

