Chine : la sonde Tianwen-2 capture un selfie avec la Terre

La nouvelle image publiée, capturée par une caméra de surveillance montée sur le bras robotique de la sonde, montre le drapeau rouge à cinq étoiles de la Chine et la capsule de retour blanche sur fond de Terre bleue et lointaine. Selon la CNSA, la sonde Tianwen-2 se trouve actuellement à environ 43 millions de kilomètres de la Terre et à 45 millions de kilomètres de l'astéroïde 2016HO3. La sonde a effectué avec succès une série de tests en orbite, qui comprend le déploiement de dispositifs d'échantillonnage et l'autocontrôle des appareils électroniques. Selon la CNSA, tous les systèmes fonctionnent normalement et les instruments embarqués ont commencé à collecter des données scientifiques précieuses sur l'environnement spatial. La Chine a lancé sa première mission de retour d'échantillons d'astéroïdes, Tianwen-2, le 29 mai dernier, visant à mettre en lumière la formation et l'évolution des astéroïdes, ainsi que le système solaire primitif. Prévue pour atteindre plusieurs objectifs sur une décennie, l'expédition a pour principaux objectifs de collecter des échantillons de l'astéroïde géocroiseur 2016HO3 et d'explorer la comète 311P, qui est plus éloignée de la Terre que Mars.

APS/VNA/CVN