Allemagne

Ouverture de la Conférence de Munich sur la sécurité dans un contexte géopolitique complexe

La 61 e Conférence de Munich sur la sécurité (MSC) s'est ouverte vendredi 14 février à Munich, réunissant des décideurs politiques et des experts qui examinent les défis urgents en matière de sécurité mondiale sur fond de montée accélérée de la multipolarité et d'un paysage géopolitique complexe.

>> Conférence de Munich sur la sécurité

>> La Conférence de Munich sur la sécurité s'achève sur "beaucoup de travail à faire"

>> Conférence de Munich sur la sécurité : Merkel appelle à renforcer le multilatéralisme

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette année, la MSC se tient à un moment critique, marqué par l'entrée en fonction de la nouvelle administration américaine, la nomination d'une nouvelle Commission européenne et les prochaines élections fédérales en Allemagne, ont déclaré les organisateurs. Ces événements pourraient avoir des répercussions considérables sur les relations internationales.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Christoph Heusgen, président de la MSC, a souligné l'importance d'une réponse et d'un dialogue à l'échelle mondiale pour faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité mondiale dans des domaines tels que le changement climatique, la cybersécurité et l'intelligence artificielle, et pour parvenir à la stabilité.

"Nous avons besoin de dialogue aujourd'hui plus que jamais", a dit M. Heusgen, soulignant le nombre record de conflits en cours, notamment en Ukraine et au Soudan.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans son discours, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a réaffirmé l'engagement de l'Allemagne en faveur des politiques étrangères et de sécurité multilatérales, tout en exprimant ses inquiétudes quant à l'évolution des relations internationales au cours des quatre prochaines années.

M. Steinmeier a fait remarquer que la nouvelle administration américaine avait une vision du monde qui se moque des règles établies, des partenariats et de la confiance. Si cette réalité ne peut être changée, elle doit être reconnue et prise en compte, a-t-il déclaré. "Toutefois, je suis convaincu qu'il n'est pas dans l'intérêt de la communauté internationale qu'elle devienne le seul paradigme dominant".

Cet événement de trois jours réunit une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement, 150 ministres et les dirigeants des principales organisations internationales. Les principaux thèmes à l'ordre du jour sont la gouvernance mondiale, la sécurité climatique et les crises et conflits régionaux. L'avenir des relations transatlantiques, en particulier à la lumière du retour de M. Trump, sera également discuté.

Xinhua/VNA/CVN