La Chine ouvre davantage la porte aux exportations de produits agricoles du Vietnam

Photo : Hoài Thu/VNA/CVN

Plus tôt ce mois-ci, le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et l'Administration générale des douanes de Chine ont signé trois protocoles d'accord concernant l'exportation de ces produits vers la Chine.

Il s'agit du protocole d’accord sur les exigences en matière de quarantaine végétale et de sécurité sanitaire des aliments pour le durian congelé exporté du Vietnam vers la Chine; protocole d’accord sur les exigences de quarantaine végétale pour les noix de coco fraîches exportées du Vietnam vers la Chine et protocole d’accord sur les exigences de quarantaine et de santé pour les crocodiles d’élevage exportés du Vietnam vers la Chine.

Depuis juillet 2022, date à laquelle le durian frais du Vietnam a été officiellement autorisé à être expédié vers la Chine, la valeur des exportations de ce fruit a bondi, atteignant 2,3 milliards d’USD en 2023, les exportations vers la Chine représentant 90 % du total du pays d'Asie du Sud-Est. Par conséquent, la décision de la Chine crée davantage d'opportunités pour le secteur agricole d'augmenter sa valeur ajoutée et d'atténuer les risques associés à la dépendance aux exportations de produits frais.

Selon l'Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit), avec le protocole nouvellement signé, le durian congelé devrait rejoindre la liste des produits d'exportation d'un milliard de dollars d'ici 2025, et servir bientôt de "coup de pouce" significatif pour que le secteur du durian atteigne l'objectif de valeur d'exportation de 3,5 milliards d’USD, contribuant à porter les recettes globales d'exportation de fruits et légumes à 7 milliards d’USD cette année.

Photo : NN/CVN

Parallèlement, la valeur des exportations de noix de coco fraîche devrait augmenter de 200 à 300 millions d’USD supplémentaires en 2024 et continuer à croître de manière significative dans les années suivantes.

En plus des durians congelés et des noix de coco fraîches, l'exportation de produits à base de crocodile d'élevage contribue également à diversifier les exportations agricoles du Vietnam vers la Chine.

Cependant, parallèlement à l'ouverture du marché à l'export, les exigences en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité ainsi que de quarantaine animale et végétale seront certainement soumises à un contrôle plus strict de la part de la Chine. Par conséquent, Il est conseillé aux agriculteurs et aux exportateurs de suivre strictement les réglementations et les normes relatives à la qualité des produits.

Avec les trois nouveaux protocoles d’accord, les exportations de produits agricoles du Vietnam vers la Chine devraient continuer à ''exploser'', offrant une base favorable pour atteindre l'objectif d'exportation du secteur de 54 à 55 milliards d’USD en cette année.

VNA/CVN