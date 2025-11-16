Préserver l’âme du tissage traditionnel des O Du à Nghê An

Le hameau de Vang Môn, situé dans la commune de Nga My, province de Nghê An (Centre), est le seul lieu d’habitation de l’ethnie O Du - l’un des cinq groupes ethniques les plus minoritaires du Vietnam, comptant plus de 100 foyers et quelque 340 habitants. Au milieu des changements de la vie moderne, les traditions culturelles des O Du sont préservées grâce à des personnes dévouées comme Vi Thi Dung, près de 80 ans.

Depuis plus de quinze ans, Mme Dung s’emploie à sauvegarder et à transmettre l’art du tissage traditionnel des O Du. Elle fait partie des rares personnes connaissant encore les motifs et ornements typiques des jupes, chemises, ceintures et foulards du costume féminin traditionnel, qu’elle considère comme l’âme même de la culture du village.

Grâce aux efforts conjoints des autorités locales et des habitants, le tissage de brocart renaît peu à peu à Vang Môn. De nombreuses femmes du hameau apprennent désormais cet artisanat, créant ensemble des étoffes aux couleurs traditionnelles. Cette activité contribue non seulement à préserver l’identité culturelle des O Du, mais aussi à offrir de nouvelles perspectives économiques durables à cette communauté à Nghê An.

Texte et photos : Xuân Tiên - Hoàng Lan/CVN