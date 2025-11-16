Préserver l’âme du tissage traditionnel des O Du à Nghê An

>> Préservation du tissage de brocart des Thai
|Depuis 2010, Vi Thi Dung collecte, tisse et brode avec passion les cos tumes traditionnels des O Du.
Depuis plus de quinze ans, Mme Dung s’emploie à sauvegarder et à transmettre l’art du tissage traditionnel des O Du. Elle fait partie des rares personnes connaissant encore les motifs et ornements typiques des jupes, chemises, ceintures et foulards du costume féminin traditionnel, qu’elle considère comme l’âme même de la culture du village.
|Le costume des O Du se distingue par ses caractéristiques uniques, différentes de celles des ethnies Thaï et Kho Mu.
|Mme Dung tient avec soin le foulard porté par les femmes O Du.
Grâce aux efforts conjoints des autorités locales et des habitants, le tissage de brocart renaît peu à peu à Vang Môn. De nombreuses femmes du hameau apprennent désormais cet artisanat, créant ensemble des étoffes aux couleurs traditionnelles. Cette activité contribue non seulement à préserver l’identité culturelle des O Du, mais aussi à offrir de nouvelles perspectives économiques durables à cette communauté à Nghê An.
Texte et photos : Xuân Tiên - Hoàng Lan/CVN