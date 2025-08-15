L’exécution de la résolution N°68 : mesurable, sans embellissement ni dramatisation

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de construire un ensemble de critères mesurables pour évaluer la mise en œuvre de la résolution N°68-NQ/TW du Politburo, en date du 4 mai 2025, sur le développement du secteur économique privé.

La résolution vise à ce que le secteur privé, en tant que le principal moteur de l’économie nationale, compte deux millions d’entreprises dont 20 grandes entreprises participeront aux chaînes de valeur mondiales, et contribue à hauteur de 55% à 58% au PIB d’ici 2030, chiffres qui seront portés à au moins 3 millions d’entreprises, et à plus de 60% du PIB d’ici 2045.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a souligné le 10 août lors d’une réunion avec le Comité de recherche sur le développement du secteur privé (Comité IV) la nécessité de poursuivre la mise en œuvre efficace et réussie de la résolution n°68-NQ/TW pour opérer une véritable percée pour le développement du secteur privé, à l’instar de la résolution n°10-NQ/TW du Politburo, en date du 5 avril 1988, sur le renouvellement de la gestion de l'économie agricole.

Cependant, l’efficacité de la mise en œuvre de cette résolution doit être mesurée à l’aune des critères d’évaluation de l’environnement des affaires, des résultats des services fournis et de la satisfaction des citoyens et des entreprises, a-t-il indiqué.

L’évaluation exacte de la situation, sans embellissement ni obscurcissement, est essentielle, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Pour appréhender la situation de manière exacte et objective, outre l’inspection et la surveillance, il faut élaborer un ensemble de critères spécifiques, a-t-il indiqué.

Par conséquent, le ministère des Finances, le Comité IV et les organismes compétents sont chargés d’élaborer rapidement des indicateurs pour mesurer les résultats de la mise en œuvre de la résolution n°68-NQ/TW à chaque phase et déterminer si oui ou non l’environnement économique privé est vraiement ouvert, a-t-il poursuivi.

L’ensemble de critères doit garantir le respect des exigences « 6 clairs » (qui, quoi, quand, quels produits, quelles responsabilités et quelles compétences) et « 3 faciles » (facile à surveiller, facile à faire avancer et facile à évaluer). Le gouvernement gérera les politiques et les directives relatives au secteur privé sur la base des données recueillies par ces critères.

Disposer d’un ensemble de critères d’évaluation est essentiel pour appréhender la situation de manière équilibrée, en évitant toute subjectivité et tout volontarisme. Seule une évaluation correcte de la réalité permet une bonne prise de décision.

Il permet de mesurer les résultats, d’identifier les limites et leurs causes, d’identifier plus clairement les obstacles et les goulots d’étranglement pour en trouver des solutions. Il sert de la base pour évaluer le niveau de confiance des entreprises et de la société dans la résolution, ainsi que la participation et l’implication des entreprises.

La demande d’un ensemble de critères pour évaluer la mise en œuvre de la résolution témoigne de la détermination du gouvernement et du Premier ministre à se prêter à une rénovation substantielle, à joindre la parole aux acte dans le domaine du développement du secteur privé.

Cela a pour finalité de faire entrer dans la vie la résolution n°68-NQ/TW, d’avoir des résultats mesurables, de se concentrer sur le fond plutôt que sur la forme, et d’augmenter le niveau de contribution des entreprises privées et du secteur privé au développement socio-économique ainsi que leur production dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Le secteur privé compte actuellement plus de 940.000 entreprises et plus de 5 millions de ménages commerciaux en activité, contribuant à environ 50% du PIB, à plus de 30% des recettes budgétaires totales de l’État et employant environ 82% de la population active.

Il joue un rôle important dans la promotion de la croissance économique, la création d’emplois, la stimulation de l’innovation, l’amélioration de la productivité du travail, le renforcement de la compétitivité nationale, la réduction de la pauvreté et la stabilisation de la vie sociale. De nombreuses entreprises privées ont connu une croissance significative, établi des marques fortes et conquis les marchés régionaux et internationaux.

Trois mois après la publication de la résolution n°68-NQ/TW, force est de constater une évolution significative des mentalités et concernant le développement du secteur privé et de l’esprit d’entrepreneuriat et d’accompagnement des entreprises.

Selon l’Office des statistiques relevant du ministère des Finances, en juin, plus de 24.400 nouvelles entreprises ont été créées dans tout le pays, soit une hausse de 61,4% en nombre d’entreprises en glissement annuel ou deux fois plus que la moyenne de la période 2021-2024.

En juillet, plus de 16.500 entreprises ont été créées, portant le nombre total de créations d’entreprises au cours des sept premiers mois de l’année à 107.700, soit une augmentation de près de 11%. Les ajouts de capitaux ont atteint plus de 2,4 millions de milliards de dôngs, en hausse de plus de 186 % par rapport à la même période l’année dernière.

Au premier semestre, près de 13.700 ménages commerciaux payant des impôts sous le régime fiscal forfaitaire étaient passés à la méthode déclarative, et près de 1.480 entreprises se sont transformées en entreprises.

Au cours des sept premiers mois de l’année, plus de 66 300 entreprises ont repris leurs activités, soit une augmentation de près de 50% en glissement annuel. Rien qu’en juillet, près de 15.000 entreprises ont repris leurs activités, soit un bond de plus de 78%.

Jusqu’à la fin août, près de 56.700 entreprises ont utilisé des factures électroniques intégrées aux systèmes de point de vente, ce qui représente plus de 150% du plan.

Les données statistiques sur l’activité des entreprises à l’échelle nationale, tant en juin que pour les six premiers mois de l’année, illustrent de manière vivante les perspectives de développement du secteur privé.

Pour Trinh Thi Huong, du Département du développement des entreprises privées et de l’économie collective du ministère des Finances, ces résultats positifs démontrent l’efficacité des politiques du Parti et de l’État, surtout la publication de la résolution n°68-NQ/TW, favorisant une croissance robuste des entreprises privées.

Dans un avenir proche, le ministère des Finances continuera de collaborer étroitement avec les ministères et les services concernés pour mettre en œuvre des solutions appropriées, accompagner les entreprises, stimuler l’esprit entrepreneurial et contribuer à la création d’une économie autonome, dynamique et durable.

VNA/CVN