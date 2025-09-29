Réforme administrative : trois mois d’une décision stratégique, des résultats tangibles

Après trois mois de mise en œuvre de la fusion des villes et provinces ainsi que du lancement du modèle d’administration locale à deux niveaux (depuis le 1 er juillet 2025), le Vietnam a enregistré des résultats significatifs, confirmant le bien-fondé des décisions du Parti et de l’État, la mise en œuvre sérieuse des ministères, secteurs et localités, ainsi que l’adhésion active de la population.

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport de la ministre de l’Intérieur, Pham Thi Thanh Trà, les difficultés rencontrées lors de la phase initiale - confusion dans la répartition des compétences, problèmes liés aux infrastructures informatiques ou encore complexité dans la réorganisation du personnel - ont été pour l’essentiel surmontées. Plus particulièrement, la décentralisation des procédures administratives de l’échelon central vers les localités a été intensifiée, avec des résultats notables : désormais, 44% des missions relèvent du niveau central, tandis que 56% sont confiées aux autorités locales.

Entre le 1er juillet et le 15 septembre, pas moins de 741 procédures administratives ont été transférées du niveau central vers les localités, 346 ont été redéfinies entre les différents échelons, et 298 ont été supprimées car devenues obsolètes. Par ailleurs, 14 ministères et organismes ont publié de manière transparente 1.383 procédures sur la base de données nationale, renforçant ainsi l’efficacité et la transparence du service public.

Sur le plan organisationnel, le pays compte aujourd’hui 465 organismes spécialisés relevant des comités populaires de 34 provinces et villes, ainsi que près de 10.000 services techniques dans 3.321 unités administratives communales. Ces structures fonctionnent désormais de manière régulière, stable et efficace. En parallèle, les infrastructures numériques et le processus de transformation digitale ont franchi une étape importante. Plus de 3.100 centres de services administratifs communaux, ainsi que les modèles pilotes de Hanoï et de Quang Ninh, opèrent de manière fluide. En deux mois et demi, environ 6,6 millions de dossiers ont été traités, dont 91% dans les délais, et plus de 3 millions de transactions en ligne ont été effectuées pour un montant total de 1.700 milliards de dôngs.

À Hô Chi Minh-Ville - devenue une mégapole après sa fusion avec les provinces de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu - la population a dépassé les 14 millions d’habitants sur une superficie de près de 6.800 km². Malgré le volume colossal de dossiers administratifs générés quotidiennement, les services locaux ont déjà reçu plus de 619 000 demandes et en ont traité plus de 518.000 dans les délais et avec qualité, démontrant la capacité d’adaptation du nouveau système administratif.

Dans la province montagneuse et frontalière de Tuyên Quang - née de la fusion avec Hà Giang - l’organisation s’est également rapidement stabilisée. À la commune de Phù Luu, malgré un déficit de 11 agents par rapport aux effectifs prévus, le centre administratif a reçu 3.168 dossiers et en a résolu 3.144, soit près de 100%. À Bình Xa, 2.500 dossiers ont été enregistrés depuis juillet et 99% déjà résolus. Ces résultats témoignent de la résilience et du fonctionnement efficace du modèle à deux niveaux même dans les zones les plus difficiles.

À Hanoï, la préparation a été rigoureuse et synchronisée. Le Comité municipal du Parti a déployé plus de 5.200 cadres, fonctionnaires et agents vers les échelons de base, tout en réglant les politiques pour près de 4.300 personnes affectées par la réorganisation. Aujourd’hui, les 126 communes et quartiers disposent de sièges stables, dotés d’équipements adéquats. Les centres de services administratifs et 126 points de service local fonctionnent sans heurts. Plus de 523.000 dossiers ont été reçus, dont près de 98% résolus dans les délais. La ville a également validé 767 procédures entièrement dématérialisées, favorisant la transformation numérique et réduisant la charge du nouvel appareil administratif.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan financier, le ministère des Finances indique que 99,74% des unités administratives communales du pays ont versé les salaires de septembre 2025, preuve que le nouveau modèle s’inscrit rapidement dans la normalité. Par ailleurs, 33 des 34 provinces ont déjà adopté une résolution sur la répartition des recettes et des dépenses entre l’échelon provincial et l’échelon communal, renforçant l’autonomie budgétaire.

Un total de 34 provinces et villes

Depuis le 1er juillet 2025, le Vietnam compte 34 provinces et villes, 3.321 unités administratives communales et, fait notable, 696 districts - considérés jusqu’alors comme "niveau intermédiaire" - ont été supprimés. Selon le ministère de l’Intérieur, cette réforme devrait permettre d’économiser plus de 190.000 milliards de dôngs pour la période 2026–2030 et de réduire d’environ 250.000 postes l’effectif de la fonction publique.

Ces chiffres précis et transparents démentent les allégations mensongères affirmant que la "réorganisation administrative nationale" ne serait qu’un exercice de façade, une initiative volontariste ou un objectif politique sans résultats concrets. En réalité, cette réforme démontre son efficacité, en consolidant un appareil politique plus rationalisé, efficace et au service de la population et des entreprises.

Le 23 septembre, s’adressant aux électeurs de la capitale, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a affirmé que l’appareil politique national a été globalement rationalisé, que le modèle d’administration locale à deux niveaux fonctionne désormais de manière fluide, stable et de plus en plus efficace. Une confirmation supplémentaire de la justesse et de la vision stratégique de cette réforme d’envergure que le Vietnam poursuit avec détermination.

VNA/CVN