Hô Chi Minh-Ville

Salon international de l'industrie de la boulangerie au Vietnam 2024

Le 11 décembre, la Sarl de services de marketing et de commerce Yorkers, en collaboration avec l’Association de la boulangerie de Taipei (TBA), a organisé la cérémonie d'ouverture du Salon international de l'industrie de la boulangerie au Vietnam (VIBS 2024) au Centre des conférences et des expositions de Saïgon (SECC).

Faisant son grand retour après une première édition en 2019, VIBS 2024 rassemble près de 200 stands tenus par plus de 120 exposants de marques nationales et internationales renommées. Ce salon offre une plateforme idéale pour promouvoir les échanges commerciaux et les opportunités de coopération entre les entreprises locales et étrangères du secteur de la boulangerie. C’est également une occasion unique pour les professionnels de la boulangerie de démontrer leurs compétences et leur créativité à travers divers concours organisés durant l’événement.

Un marché prometteur

Selon le comité d'organisation, le Vietnam est considéré comme un marché clé pour l’industrie de la boulangerie, avec un fort potentiel de développement dans les années à venir. Ce salon constitue une opportunité précieuse pour les entreprises d’identifier de nouvelles solutions et technologies, d'améliorer leur compétitivité, de diversifier leurs produits et d'attirer des consommateurs de plus en plus exigeants.

L’événement bénéficie également du soutien spécial de l’Association vietnamienne des boulangeries et de la société par actions ABC Bakery, offrant une combinaison harmonieuse entre le caractère international de l’exposition et une forte identité vietnamienne.

Selon la TBA, l’industrie de la boulangerie-pâtisserie est l’un des secteurs affichant les taux de croissance les plus élevés au Vietnam, avec une concurrence intense dans le domaine des biens de consommation. Grâce à une population jeune et dynamique, le Vietnam s'impose comme un marché de choix pour l’industrie de la boulangerie en Asie du Sud-Est.

Une offre variée

VIBS 2024 met en avant une large gamme de produits, allant des machines et équipements modernes aux ingrédients de qualité supérieure et aux produits de boulangerie finis. Les visiteurs ont ainsi l’opportunité d'explorer un panorama complet de cette industrie en pleine expansion et de découvrir des produits du monde entier.

L’événement attire l’attention de la communauté internationale de la boulangerie, avec la participation de représentants de la Fédération internationale des associations chinoises de confiserie (IFCBCA) et d’exposants venus des Philippines, de Singapour, de Malaisie, du Myanmar, de Taïwan, de Hong Kong, ainsi que d’autres pays et territoires.

Parmi les marques présentes figurent des acteurs majeurs tels qu’ABC Bakery, Anchor, Bao Phuc, Shineroad, Ly Gia Viên, Nhât Huong, Uni-President, Sun-Mate, Yang JenQ, Hundred Machinery Enterprise (Taïwan), Rheon, Sanko et Nakai (Japon), ou encore Bestway Automation Equipment (Shanghai).

Diverses activités

Le salon propose également des activités, notamment la finale du 2e Concours des chefs pâtissiers du Vietnam 2024. Cet événement met à l’honneur des chefs expérimentés et des étudiants en pâtisserie. En particulier, le célèbre boulanger Tzu-Ching Wu, élu Boulanger de l'année 2023 par l’Union internationale des boulangers et pâtissiers (UIBC), animera une session spéciale sur les tendances de la boulangerie professionnelle.

Par ailleurs, les sept principales marques de gâteaux de Taïwan (Saint Peter, Wu Tzu Ching, Wholesome Cake, Amo, EZ MADE, Coville, Lucky Gift) exposeront leurs produits phares, tout en recherchant des opportunités de coopération avec des partenaires vietnamiens. Ces entreprises présenteront leurs spécialités dans des stands dédiés, dont le prestigieux TAIWAN'S FINEST BAKERY, où les visiteurs pourront déguster des créations pâtissières. Les détails des quatre séances de dégustation de gâteaux seront mis à jour sur le site officiel du VIBS.

VIBS 2024 s’impose ainsi comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels de l’industrie, renforçant la position du Vietnam dans le paysage international de la boulangerie.

Texte et photos: Tân Dat/CVN