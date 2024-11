Énergies renouvelables : Long An recherche des opportunités de coopération avec la Belgique

Une délégation de la province de Long An, dirigée par Nguyên Van Duoc, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial et président du Conseil populaire de la province effectue une mission visant à promouvoir le commerce et l'investissement en Belgique.

La délégation s'est rendue le 15 novembre, au siège du groupe John Cockerill, fleuron industriel et économique de la Wallonie. Ce groupe est l'un des leaders mondiaux dans la fourniture de solutions énergétiques efficaces et durables.

Photo : VNA/CVN

La délégation a également rencontré l'Association des entreprises vietnamiennes en Belgique (Vietnam Business Association in Belgium - VBAB) et l'Alliance Belgique-Vietnam (Belgian-Vietnamese Alliance - BVA) pour sonder les opportunités de coopération, en particulier dans les énergies renouvelables.

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique et Chef de la Mission vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE), Nguyên Van Thao, a participé aux activités de la délégation, témoignant de l'importance des échanges entre Long An et ses partenaires belges.

Au siège de John Cockerill, dans la province de Liège, les deux parties ont discuté du potentiel de coopération dans le contexte de transition énergétique mondiale.

Animé depuis 1817 par l’esprit d’entreprendre et la soif d’innover de son fondateur, le groupe John Cockerill met au point des solutions technologiques à grande échelle pour répondre aux besoins de son temps.

Photo : VNA/CVN

Avec ses solutions avancées telles que l’hydrogène vert et les biocarburants, John Cockerill a manifesté un intérêt particulier pour l’investissement au Vietnam. À ce jour, le groupe a signé plusieurs accords importants, notamment un protocole d’accord (Memorandum of understanding - MOU) avec le Centre national pour l’innovation du Vietnam (NIC) et une collaboration pour la production de charbon actif à partir de fibres de coco dans la province de Bến Tre.

Nguyên Van Duoc a présenté le potentiel et les besoins de la province en matière de développement des énergies renouvelables, afin de soutenir la croissance économique tout en protégeant l’environnement. La province espère que John Cockerill investirait dans des projets tels que la production d’électricité à partir de biomasse issue des ressources locales, l’installation du premier électroliseur au Vietnam, ainsi que des collaborations sur le projet de gaz naturel liquéfié (LNG) dans le district de Cần Giuộc.

S'adressant à la correspondante de la VNA, Pascal Brancart, directeur du développement commercial et des fusions-acquisitions de John Cockerill, a déclaré : "Le Vietnam est un pays que nous apprécions et respectons énormément. Récemment, nous avons décidé de le considérer comme le centre de nos activités en Asie du Sud-Est, ce qui témoigne de l'importance que nous lui accordons. J'espère que John Cockerill et la province de Long An pourront collaborer et accomplir de grandes choses ensemble".

Lors des rencontres avec la VBAB et la BVA, la délégation de Long An a obtenu des informations précieuses sur l’environnement d’investissement en Belgique, en particulier sur la connexion aux ports maritimes internationaux pour favoriser les exportations. La VBAB et la BVA se sont engagées à jouer le rôle de passerelle, offrant un soutien juridique et organisant des événements de mise en relation entre les entreprises des deux pays.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao, a salué cette visite, mettant en avant le potentiel de coopération entre Long An et la Belgique dans les domaines de l’agriculture de haute technologie, des énergies renouvelables et du développement durable. Il a espéré que cette visite ouvrirait la voie à de nombreuses opportunités de collaboration concrètes, contribuant à promouvoir une croissance économique durable pour la province de Long An.

Les réunions de travail ont abouti à des résultats très positifs. Nguyên Van Duoc a affirmé que les opportunités de coopération offertes par la Belgique, en particulier dans les domaines de l’hydrogène, de la biomasse et des énergies propres, s’alignent parfaitement avec les orientations de développement de sa province. L’organisation d’un séminaire par le groupe John Cockerill au début de l’année 2025 constituera une occasion précieuse pour les investisseurs de Long An de découvrir des technologies avancées et d’accéder à des financements belges.

Cette visite a jeté les bases d’un partenariat durable et a permis à Long An de se rapprocher des technologies avancées et des sources de financement belges, dans l’optique de développer une économie verte et de se moderniser.

