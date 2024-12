Le PM exhorte Petrovietnam à développer une industrie des énergies renouvelables

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a exhorté dimanche 1 er décembre le Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (Petrovietnam) à maîtriser rapidement la technologie de l’énergie éolienne offshore et à développer une industrie des énergies renouvelables.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a fait ces remarques en assistant aux cérémonies de mise l’eau et à la remise des fondations des éoliennes offshore du projet CHW2204, de mise en chantier des stations de transformateurs du projet Baltica 02 et de la plateforme CPP du projet Lot B.

Il a également supervisé la remise du contrat de location de stockage flottant, de traitement et d’exportation de pétrole brut (FSO/FPSO) du gisement de Lac Dà Vàng, et du contrat de fabrication et de fourniture des fondations des éoliennes offshore entre la Compagnie générale par actions des services techniques pétro-gaziers (PTSC) de Petrovietnam et ses partenaires.

Le fait que Petrovietnam - PTSC devient partenaire et fournisseur de services des partenaires internationaux a confirmé la capacité de Petrovietnam dans la chaîne d’approvisionnement en énergies renouvelables offshore non seulement pour le Vietnam mais dans le monde entier, s’est-il félicité.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit également d’une base pour que Petrovietnam progresse vers ses objectifs de développement dans la période à venir, dans l’esprit de la Conclusion N°76 du Politburo qui consiste à faire de Petrovietnam le premier groupe industriel et énergétique national du pays, doté d’une forte compétitivité dans la région et le monde, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à PetroVietnam de prendre en livraison d’ici 2026 la technologie de production de turbines éoliennes et pales d’éoliennes, maîtriser complètement la technologie de développement de l’énergie éolienne offshore, créant ainsi une industrie des énergies renouvelables.

VNA/CVN