Fusions et acquisitions dans le secteur de l'assurance non-vie

Alors que les fusions et acquisitions dans le secteur vietnamien de l'assurance-vie ont été relativement calmes, les fusions et acquisitions dans le secteur de l'assurance non-vie ont été assez fortes, avec la participation d'investisseurs étrangers et nationaux.

Photo : CTV/CVN

Les experts ont déclaré que la petite taille du marché, le potentiel et le taux de croissance sont les raisons pour lesquelles le marché vietnamien de l'assurance non-vie est attrayant pour les nouveaux investisseurs, en particulier les grands groupes financiers mondiaux.

Selon l'Annuaire du marché vietnamien de l'assurance 2023 du ministère des Finances, à la fin de cette année-là, le Vietnam comptait 82 compagnies d'assurance, dont 32 étaient des compagnies d'assurance non-vie.

Parallèlement, selon l'Association vietnamienne des assurances, au 30 septembre de cette année, le total des recettes des primes d'assurance sur l'ensemble du marché s'élevait à près de 164,98 billions de dôngs, dont les recettes des primes d'assurance non-vie dépassaient 58,44 billions de dôngs. Cela représente une augmentation de 12,8% par rapport à la même période en 2023, tandis que les revenus des primes d'assurance-vie ont atteint plus de 106,5 billions de dôngs, soit une baisse de 6,7% par rapport à la même période en 2023.

Les compagnies d'assurance non-vie nationales bénéficieront de davantage de capital commercial et de soutien technique grâce aux investissements étrangers.

Normes internationales

Par exemple, avec PetroVietnam Insurance Corporation (PVI), des actionnaires étrangers majeurs tels que HDI Global et International Finance Corporation ont aidé PVI à appliquer des modèles de gouvernance avancés et à adopter des pratiques internationales. Actuellement, PVI est la première compagnie d'assurance nationale à mettre en œuvre les normes internationales d'information financière dans le secteur de l'assurance (IFRS 17) et a développé un cadre de gestion des risques aligné sur les normes internationales.

BIDV Insurance Corporation (BIC) a également réalisé de solides progrès après la participation de l'investisseur stratégique étranger Fairfax Asia Limited du Canada. BIC figure actuellement parmi les cinq premières compagnies d'assurance non-vie en termes de part de marché d'origine de l'assurance et fait partie des trois premières compagnies d'assurance non-vie avec la rentabilité la plus élevée du marché.

Classée parmi les dix premières compagnies d’assurance en termes de parts de marché, la Société d'assurance militaire (MIC) est à la recherche d’un actionnaire stratégique approprié et a récemment attiré l’attention de nombreux partenaires, dont un groupe de la République de Corée.

Le marché vietnamien de l’assurance non-vie a toujours été attractif pour les investisseurs étrangers, en particulier les investisseurs sud-coréens. La plupart des compagnies d’assurance non-vie du top 10 en termes de parts de marché bénéficient d’apports en capital d’investisseurs sud-coréens. Par exemple, DB Insurance et Post and Telecommunication Joint Stock Insurance (PTI) en République de Corée, Samsung Fire & Marine Insurance et Petrolimex Insurance Corporation (PJICO) en République de Corée, et Hyundai Marine & Fire Insurance et VietinBank Insurance en République de Corée.

Les observateurs citent deux raisons pour expliquer l’afflux de compagnies d’assurance sud-coréennes au Vietnam.

Tout d’abord, le marché sud-coréen de l’assurance commence à saturer, de sorte que les compagnies d’assurance sud-coréennes cherchent à étendre leurs activités commerciales sur les marchés étrangers.

Deuxièmement, le marché vietnamien de l’assurance connaît une croissance constante, avec un taux de croissance moyen à deux chiffres chaque année. Le Vietnam a une population importante et une faible proportion d’acheteurs d’assurance, il y a donc encore beaucoup de potentiel inexploité.

Outre les investisseurs étrangers, les activités de fusions et acquisitions dans le secteur de l'assurance non-vie ont également impliqué des groupes vietnamiens acquérant des compagnies d'assurance nationales avec de petites parts de marché pour compléter leurs écosystèmes. Par exemple, Tasco a acheté 100% du capital social de la compagnie d'assurance Groupama Assurances Mutuelles et l'a renommée Tasco Insurance Company Limited. Début octobre 2024, Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns) a été officiellement créée, dans laquelle Techcombank a apporté 11% du capital.

VNA/CVN