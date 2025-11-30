Lettonie : des pluies verglaçantes provoquent une augmentation du nombre de blessés

Des pluies verglaçantes ont transformé les rues et les trottoirs de la capitale lettonne Riga en patinoire, provoquant une augmentation du nombre de blessés et d'hospitalisations.

>> Thaïlande : le bilan des inondations dans le Sud grimpe à 33 morts

>> Sri Lanka : au moins 31 morts dans des inondations

>> Les inondations font quelque 350 morts en Asie du Sud-Est

Le centre letton de l'environnement, de la géologie et de la météorologie a émis des avertissements jaune puis orange après que le givre s'est répandu sur les autoroutes, les rues et les lignes électriques, tandis que sur plusieurs lignes les trains ont subi des retards importants. Parallèlement, l'hôpital de traumatologie et d'orthopédie a signalé samedi de nombreux patients souffrant de fractures et d'entorses dues à des chutes, notamment chez les seniors.

Xinhua/VNA/CVN







