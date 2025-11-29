Guinée : ouverture de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel

>> La campagne électorale s’ouvre sans le principal parti d’opposition

Selon un décret du président de la République publié dans la nuit du 27 au 28 novembre, la campagne couvre une période de quatre semaines, allant du vendredi 28 novembre 2025 à 00h00 au jeudi 25 décembre 2025 à 23h59. Le décret précise que durant cette période, les neuf candidats retenus pour l'élection présidentielle sont autorisés à organiser des meetings politiques, des réunions et des campagnes de mobilisation, afin de présenter leurs programmes de société aux électeurs guinéens. Toutefois, il est rappelé que les rassemblements et rencontres à caractère politique doivent se tenir dans le strict respect des lois en vigueur, afin d'éviter tout désordre, trouble ou acte de violence sur la voie publique. Pendant la campagne, la Haute Autorité de la Communication (HAC) est chargée de réglementer la couverture médiatique des candidats, afin de garantir un accès équitable aux médias publics et privés. La Direction générale des élections (DGE), l'Office national de la sécurité routière (ONASUR) et plusieurs autres structures sectorielles sont responsables de l'application du décret, en vue d'assurer la bonne organisation du scrutin du 28 décembre prochain.

Xinhua/VNA/CVN