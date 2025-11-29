Les inondations font quelque 350 morts en Asie du Sud-Est

Le bilan des inondations provoquées par des pluies torrentielles en Indonésie, Thaïlande et Malaisie s'élève à près de 350 morts le 29 novembre, selon les derniers bilans des autorités locales.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans les trois pays, les mêmes images de villes inondées, de populations piégées par les eaux, et de glissements de terrain entraînés par le déluge qui s'abat depuis plusieurs jours.

L'agence des catastrophes indonésienne a fait état de plus de 200 morts; le gouvernement de la Thaïlande a rapporté le chiffre de 145 personnes tuées dans le sud du pays; les autorités malaisiennes ont recensé deux victimes.

En Indonésie, la province du Sumatra du Nord est la plus endeuillée, avec 116 morts. Dans celle du Sumatra occidental, le bilan a presque triplé, de 23 à 61, avec "90 personnes toujours introuvables", selon le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes régionale, Ilham Wahab. Dans la province d'Aceh, au moins 35 personnes ont péri.

Le 29 novembre, les secours s'efforçaient de rallier les zones de l'île de Sumatra les plus gravement touchées. Les eaux sont montées jusqu'à trois mètres dans cette région, qui a connu l'un de ses pires épisodes d'inondations de la décennie.

Afin de suppléer des morgues surchargées, des camions réfrigérants ont été mobilisés pour entreposer les corps des victimes.

Le 28 novembre, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul s'est rendu dans un refuge du district de Hat Yai, durement frappé.

"Je dois vraiment présenter mes excuses pour avoir laissé cela se produire alors que je suis au gouvernement", a-t-il dit sur la chaîne AmarinTV. "La prochaine étape est d'éviter que la situation se détériore", a ajouté le dirigeant, disant que le nettoyage du district prendrait deux semaines.

Le gouvernement a annoncé des compensations s'élevant jusqu'à 62.000 dollars pour les familles ayant perdu des membres dans les catastrophes.

En Malaisie voisine, deux personnes ont été tuées par des inondations dans l'État de Perlis (Nord).

La saison de la mousson, qui s'étend généralement de juin à septembre, est souvent synonyme de fortes précipitations dans la région, avec des risques de glissements de terrain et de crues subites.

En Indonésie et en Thaïlande, les bilans humains sont parmi les pires de ces dernières années pour des inondations.

Au Sri Lanka, grande île près au sud de l'Inde, les inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles, ont fait au moins 123 morts et des dizaines de milliers de déplacés,

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique engendré par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Pour chaque degré supplémentaire, l'atmosphère peut contenir 7% d'humidité en plus, avec des retombées hydriques plus lourdes, préviennent les experts.

AFP/VNA/CVN