Indonésie : un séisme de magnitude 6,3 ressenti au large d'Aceh, sans alerte au tsunami

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé jeudi matin 27 novembre au large des côtes de la province indonésienne d'Aceh, sans provoquer d'alerte au tsunami, a rapporté l'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG).

L'épicentre de ce séisme, survenu à 11h56 heure locale à une profondeur de 10km, a été localisé à 62km au nord-ouest de la ville de Sinabang, sur la côte est de l'île de Simeulue, au large d'Aceh, précise la même source. La BMKG n'a fait état d'aucune victime ni de dégât pour le moment. L'Indonésie est située sur la "Ceinture de feu" du Pacifique, où plusieurs plaques tectoniques se rencontrent, rendant la région sujette à une activité sismique fréquente.

Xinhua/VNA/CVN