Grande Bretagne : violent incendie dans un entrepôt de Londres

L'incendie, qui s'est déclaré aux alentours de 09h00 (locales et GMT) pour une raison encore inconnue, a provoqué d'importants panaches de fumée. L'incendie n'a pas fait de blessés à ce stade. "Nous travaillons d'arrache-pied pour maîtriser la situation (...) Nous resterons ici toute la soirée et les pompiers poursuivront leurs opérations", a déclaré Patrick Goulbourne, commissaire adjoint des pompiers de la capitale. Il a précisé que des explosions avaient été signalées, qui "ont probablement impliqué des feux d'artifice entreposés dans la structure touchée". Les autorités ont conseillé aux habitants des environs de garder portes et fenêtres fermées.

APS/VNA/CVN