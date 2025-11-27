Une attaque de requin fait un mort et un blessé en Australie

Un requin a tué une personne et en a gravement blessé une autre jeudi 27 novembre sur une plage de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, dans l'Est de l'Australie, ont déclaré les sauveteurs et la police.

La police de l'État a indiqué que les deux personnes avaient été mordues par le requin tôt dans la matinée et qu'une des victimes, une femme, était décédée sur place. Un homme gravement blessé à la jambe lors de l'attaque a quant à lui été transporté par hélicoptère à l'hôpital dans un état stable, a précisé le service ambulancier à l'AFP. "Cette région est tellement isolée qu'il n'y a aucun service de sauvetage là-bas", a déclaré à la radio locale 2G Steven Pearce, directeur général de Surf Life Saving NSW, branche régionale d'un réseau de clubs de sauveteurs bénévoles et professionnels. Les services d'urgence ont été appelés vers 06h30 (mercredi 26 novembre 19h30 GMT) sur les lieux de l'attaque, qui s'est produite près d'une plage de Crowdy Bay, à environ 250 kilomètres au nord de Sydney.

AFP/VNA/CVN