Cap-Vert : l'ONU lance un programme conjoint d'économie circulaire pour la gestion des déchets

Le programme conjoint, financé par le Fonds commun pour les ODD, est mis en œuvre par trois agences des Nations unies, en collaboration avec le gouvernement du Cap-Vert et la municipalité de Boa Vista. Le maire de Boa Vista, Claudio Mendonça, a exprimé son émotion devant la "grande importance" du programme qui répond à une volonté de longue date de s'attaquer aux problèmes d'assainissement qui affectent depuis longtemps la municipalité qu'il dirige. Ainsi, le programme permettra la mise en œuvre d'une partie du plan municipal pour le secteur de l'assainissement et de l'environnement, a-t-il souligné. Le projet se déroulera en deux phases. La première, d'une durée de 15 mois, sera consacrée aux études de faisabilité. La seconde, conditionnée par le succès de la première, sera axée sur les infrastructures, la prévention des déchets, la création de la société de partenariat public-privé (PPP) et le renforcement des capacités du secteur touristique.

Xinhua/VNA/CVN