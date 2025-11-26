Thaïlande : le bilan des inondations dans le Sud grimpe à 33 morts

Les inondations provoquées par des pluies torrentielles dans le Sud de la Thaïlande ont fait au moins 33 morts, a indiqué mercredi 25 novembre le gouvernement citant un nouveau bilan.

Photo : Reuters/VNA/CVN

"Les autorités rapportent que 33 personnes sont mortes dans sept provinces, les causes étant notamment des inondations soudaines, des électrocutions et des noyades", a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement, Siripong Angkasakulkiat.

"Le niveau de l'eau devrait baisser dans le Sud", a-t-il néanmoins ajouté.

Le gouvernement a déclaré la veille l'état d'urgence dans la province méridionale de Songkhla, le service météorologique prévoyant davantage de précipitations cette semaine.

Depuis jeudi, plus de 1.200 personnes ont été évacuées de leurs domiciles dans la région, selon son département des relations publiques.

Des images diffusées par la télévision locale ont montré ces derniers jours des sauveteurs à Hat Yai en train évacuer des habitants à l'aide de bateaux, de jet-skis et de camions de l'armée au milieu des eaux montantes.

La Thaïlande connaît régulièrement de fortes pluies de juin à septembre, les scientifiques expliquant que le réchauffement climatique engendré par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Pour chaque degré supplémentaire, l'atmosphère peut contenir 7% d'humidité en plus, avec des retombées hydriques plus lourdes, préviennent les experts.

AFP/VNA/CVN