icon search
mask
Brefs / International
Italie : la confiance des consommateurs baisse, celle des entreprises augmente

L'indice de confiance des consommateurs a baissé au mois de novembre en Italie tandis que la confiance des entreprises a augmenté, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

>> L'Italie divise par deux sa prévision de croissance pour 2025

>> Italie : le mousseux d'Asti réduit sa production face aux tempêtes des marchés

L'indice de confiance des consommateurs est passé de 97,6 en octobre à 95 en novembre, soit son niveau le plus bas depuis sept mois. La confiance des Italiens baisse notamment concernant les perspectives d'emploi et d'épargne, selon l'Istat. La confiance des entreprises en revanche est passée de 94,4 à 96,1, soit son niveau le plus haut depuis début 2024. Un chiffre tiré notamment par les services et le commerce. Dans l'industrie, les prévisions d’investissements restent positives pour 2026, note l'Istat. Dans le bâtiment cependant, l'indice de confiance recule légèrement, les entrepreneurs jugeant que le nombre de projets est en baisse. Le moral des ménages et des entreprises est évalué grâce à des sondages effectués en début de mois.

AFP/VNA/CVN

#Italie #confiance #consommateurs

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top