Italie : la confiance des consommateurs baisse, celle des entreprises augmente

>> L'Italie divise par deux sa prévision de croissance pour 2025

>> Italie : le mousseux d'Asti réduit sa production face aux tempêtes des marchés

L'indice de confiance des consommateurs est passé de 97,6 en octobre à 95 en novembre, soit son niveau le plus bas depuis sept mois. La confiance des Italiens baisse notamment concernant les perspectives d'emploi et d'épargne, selon l'Istat. La confiance des entreprises en revanche est passée de 94,4 à 96,1, soit son niveau le plus haut depuis début 2024. Un chiffre tiré notamment par les services et le commerce. Dans l'industrie, les prévisions d’investissements restent positives pour 2026, note l'Istat. Dans le bâtiment cependant, l'indice de confiance recule légèrement, les entrepreneurs jugeant que le nombre de projets est en baisse. Le moral des ménages et des entreprises est évalué grâce à des sondages effectués en début de mois.

AFP/VNA/CVN