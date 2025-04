Énergie nucléaire : le Vietnam et la R. de Corée promeuvent leur coopération

>> Le Vietnam respecte ses engagements en matière de développement du nucléaire

Nguyên Thi Thanh a souligné le bon développement des relations Vietnam - République de Corée, notamment depuis l'élévation de leurs relations au rang de partenariat stratégique global en 2022, créant une base solide pour une coopération stable et à long terme des entreprises des deux pays.

La République de Corée est actuellement un investisseur majeur au Vietnam, présent dans divers secteurs énergétiques, y compris l'électricité, les énergies propres, l'énergie nucléaire et l'exploitation gazo-pétrolière.

Photo : VNA/CVN

Appréciant hautement les projets auxquels KEPCO participe au Vietnam, Nguyên Thi Thanh a suggéré qu'à l'avenir, KEPCO continue d'assumer son rôle d'investisseur majeur, contribuant au développement technologique et énergétique au Vietnam.

Concernant la relance du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân, Nguyên Thi Thanh a affirmé que c'était une décision pertinente, nécessaire pour répondre à la demande énergétique croissante du Vietnam. Elle a invité KEPCO à poursuivre sa coopération étroite avec le groupe Électrique du Vietnam (EVN) et à collaborer étroitement avec les ministères, les secteurs et les localités vietnamiens dans l'étude, la mise en œuvre des projets en adéquation avec la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050.

Nguyên Thi Thanh a également déclaré que l'AN vietnamienne créera un cadre juridique favorable, encouragera l'utilisation économique et efficace de l'énergie, aidera le Vietnam à tirer rapidement parti des ressources de soutien internationales, à les attirer et à les mobiliser, et à promouvoir le processus d'investissement dans les économies d'énergie ainsi que la transformation du marché des produits d'économie d'énergie.

Kim Dong Cheol a exprimé son soutien à la révision des politiques énergétiques du Vietnam, ainsi que son souhait de poursuivre l'esprit de coopération étroite entre les deux pays dans le domaine de l'énergie nucléaire et des nouvelles technologies, contribuant au succès et à la sûreté du projet nucléaire vietnamien et au développement d'une infrastructure énergétique durable et moderne du pays.

VNA/CVN