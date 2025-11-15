Festival international des villages artisanaux 2025 à Hanoï

Le Festival international pour la préservation et le développement des villages artisanaux 2025 a été inauguré dans la soirée du 14 novembre à la Cité impériale de Thang Long - Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Placée sous le thème "Conservation - Développement - Intégration internationale", cette édition rassemble des représentants de plus de 30 pays et territoires, ainsi que des milliers d'artisans, d'experts et de créateurs vietnamiens et étrangers.

Dans son discours d’ouverture, le président du Comité populaire municipal, Nguyên Duc Trung, a souligné que le festival constituait un pont entre l’héritage du passé et les aspirations contemporaines. Il a insisté sur la capacité créative de Hanoï à rayonner sur la scène internationale et sur la volonté de préserver le patrimoine tout en créant de nouvelles valeurs, faisant de la culture un moteur de développement durable.

L’édition 2025 associe le Festival des fleurs au Festival des villages artisanaux. Les compositions florales et les œuvres d’artisans venus des cinq continents illuminent Thăng Long millénaire, rappelant que la fleur symbolise la beauté et l’élévation, tandis que les métiers traditionnels incarnent le génie humain et la transmission du savoir-faire.

Le festival offre non seulement un espace d’exposition des produits emblématiques, mais aussi un lieu d’échange, de partage d’expériences et de promotion commerciale. Les participants auront également l’occasion de découvrir la gastronomie des produits OCOP du Vietnam, où chaque plat constitue une histoire culturelle reliant l’homme, la nature et le territoire.

Photo : VNA/CVN

Cette année, le Conseil mondial de l’artisanat continue à procéder à l’évaluation pour la reconnaissance officielle de deux nouveaux villages : Son Dông et Chuyên My. Hanoï comptera ainsi quatre villages inscrits dans le Réseau des villes créatives mondiales, aux côtés de Bát Tràng et Van Phúc.

Nguyên Duc Trung a souligné qu’il s’agit d’un jalon historique affirmant le rôle de Hanoï comme centre de créativité, d’intégration et de rayonnement de l’artisanat mondial.

Pendant cinq jours, le festival devient un forum culturel international rassemblant artisans, chercheurs, entrepreneurs et décideurs engagés dans la préservation, la valorisation et la modernisation des villages de métiers. L’événement attire l’attention des organisations internationales, missions diplomatiques, ambassades, ainsi qu’un large public composé d’amateurs d’art, de collectionneurs et de visiteurs étrangers.

Ce rendez-vous constitue un pont culturel et un vecteur de diplomatie populaire, renforçant l’amitié entre le Vietnam et la communauté internationale, conformément à l’orientation extérieure constante du pays : "Proactif - Actif - Innovant - Ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale".

Le festival durera jusqu'au 18 novembre.

VNA/CVN