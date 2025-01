Renforcer l'amitié entre les provinces frontalières du Vietnam et du Cambodge

Les représentants des provinces cambodgiennes de Prey Veng, Svay Rieng, Kampong Cham et Tboung Khmum ont rencontré le 15 janvier à Tây Ninh les autorités de la province de Tây Ninh (Sud) pour présenter leurs vœux à l'occasion du Nouvel An lunaire 2025.

>> Développement de l'amitié traditionnelle Vietnam - Cambodge

>> Le Vietnam et le Cambodge coopèrent dans l’économie numérique

>> Collaboration Vietnam - Cambodge pour les Monuments de l’Amitié entre les deux pays

Photo : VNA/CVN

Lors de l'événement, Nguyên Thanh Ngoc, président du Comité populaire de Tây Ninh, a souligné les relations de bon voisinage et la solidarité de longue date entre le Vietnam et le Cambodge. Les deux pays ont surmonté ensemble divers défis et maintiennent une coopération globale, améliorant la vie de leurs populations et collaborant étroitement dans les forums internationaux.

En tant que province frontalière, Tây Ninh a toujours accordé la priorité à la promotion de la coopération avec les provinces voisines du Cambodge, a-t-il souligné. Les accords signés ont été mis en œuvre avec succès, allant des échanges économiques et culturels à la lutte conjointe contre la criminalité, garantissant ainsi la sécurité le long des frontières.

En 2024, Tây Ninh a conclu un accord de coopération pour la période 2024-2029 avec Svay Rieng et Prey Veng, et prévoit de signer de nouveaux accords avec Tboung Khmum et Kampong Cham en 2025, afin de continuer à promouvoir une relation d'amitié et de coopération efficace.

Au nom des quatre provinces cambodgiennes limitrophes de Tây Ninh, Pen Kosal, gouverneur de la province de Tboung Khmum, a adressé ses vœux de Nouvel An aux dirigeants provinciaux. Il a exprimé le souhait de renforcer davantage les liens dans les domaines du commerce, de l’éducation, de la santé et du tourisme, etc.

VNA/CVN