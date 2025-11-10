Petrovietnam, pionnier des STEM, impulse un avenir technologique au Vietnam

Suite à la Résolution n°71-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de l'éducation et de la formation, le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) a franchi une étape décisive en plaçant l’enseignement des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) au cœur de ses initiatives sociales, avec pour objectif de former une nouvelle génération de talents scientifiques et technologiques pour le pays.

Photo : ND/CVN

Lors des célébrations de son 50e anniversaire à Hanoï, Petrovietnam a lancé le programme "STEM Innovation Petrovietnam", en présence du secrétaire général du Parti Tô Lâm et du Premier ministre Pham Minh Chinh. Ce programme vise à construire 100 laboratoires numériques STEM en seulement 100 jours, grâce à un budget de 500 milliards de dôngs, financé par le budget annuel de protection sociale de l’entreprise.

D’ici fin 2025, chaque province et ville devrait disposer d’au moins trois laboratoires STEM pilotes. Ces laboratoires seront interconnectés à l’échelle nationale et établiront des partenariats avec le système éducatif singapourien.

Les laboratoires STEM sont conçus non seulement comme des espaces où les élèves peuvent explorer la robotique, la programmation et l’intelligence artificielle, mais aussi comme des environnements pratiques qui traduisent les politiques en expériences d’apprentissage concrètes, motivant ainsi les élèves dès leur plus jeune âge.

Lors du lancement, le secrétaire général Tô Lâm a qualifié l’initiative de "modèle d’exploitation du potentiel humain à l’ère du numérique". Avec le passage progressif des sources d’énergie traditionnelles aux énergies renouvelables, une main-d’œuvre hautement qualifiée devient essentielle. Investir dans les STEM ne relève pas uniquement du bien-être social ; il s’agit aussi de préparer l’avenir des industries énergétiques et de haute technologie, notamment le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables et l’hydrogène.

Enseignement STEM à grande échelle et connectivité mondiale

Selon l’expert Minh Long Son, le programme STEM Innovation Petrovietnam est la plus importante initiative d’éducation STEM jamais mise en place au Vietnam. Il pourrait créer un écosystème national de 100 écoles pilotes, influencer jusqu’à 3.000 établissements et toucher environ 3 millions d’élèves grâce à un enseignement STEM de niveau international.

Plus important encore, cette initiative est directement connectée aux principales plateformes éducatives mondiales telles que l’ISEF (le plus grand salon mondial des sciences et de l’ingénierie), Arduino, VEX Robotics, FAB LAB (aux normes du MIT) et la compétition FIRST Robotics.

Photo : ND/CVN

"Bien organisée, cette initiative permettra aux élèves des 100 écoles pilotes vietnamiennes de bénéficier d’un avantage considérable par rapport à leurs homologues de nombreux pays, a déclaré M. Son. Ils seront connectés entre eux, aux universités et à la communauté internationale. À mesure que les connaissances et l’expérience se diffuseront d’une école à l’autre, les provinces pourront former des pôles d’excellence en STEM, renforçant ainsi les compétences en IA, en robotique et en IoT pour une large part des lycéens".

Quand le monde des affaires s’invite dans les salles de classe

La Résolution n°71-NQ/TW définit trois stratégies clés : soutenir les étudiants (par le biais de bourses et d’un accès facilité aux crédits universitaires), investir dans les établissements d’enseignement (grâce à l’innovation et à la transformation numérique) et améliorer la qualité du corps enseignant (en attirant et en affectant les talents). Petrovietnam y ajoute une quatrième stratégie : l’investissement direct des entreprises dans les infrastructures éducatives.

Son investissement dans 100 laboratoires STEM marque un tournant dans la conception du bien-être social. Il ne s’agit pas d’une simple aide matérielle à court terme, mais d’un engagement à long terme pour le développement des compétences de la prochaine génération. Dans un contexte de restrictions budgétaires publiques, le rôle des grandes entreprises publiques comme Petrovietnam devient crucial pour l’efficacité des politiques mises en œuvre.

En plaçant les STEM au cœur de ses programmes sociaux, Petrovietnam témoigne d’un changement de mentalité profond : l’éducation et le savoir sont les fondements du développement durable. Si cette stratégie est mise en œuvre efficacement, le Vietnam pourrait développer un vaste réseau d’enseignement des STEM, aligné sur les normes internationales et alimentant directement ses industries stratégiques.

Petrovietnam avait déjà parrainé la première Journée nationale des STEM au Vietnam en 2015, alors que ce domaine était encore émergent dans le pays. Dix ans plus tard, le groupe franchit une étape encore plus ambitieuse, cette fois-ci à l’échelle nationale et avec le soutien des plus hautes autorités vietnamiennes. Il s’agit de bien plus qu’un simple programme social : c’est un investissement stratégique pour former une main-d’œuvre qualifiée, essentielle à l’économie numérique et à l’avenir énergétique vert du Vietnam.

VNA/CVN