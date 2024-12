Les relations Vietnam - France atteindront de nouveaux sommets

Lors de l'échange des opinions sur des réalisations notables et des orientations futures de la coopération entre les deux pays, le diplomate a déclaré que 2024 est une année historique dans les relations bilatérales, notamment avec la visite en France en octobre dernier du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, qu’il a également été président de la nation asiatique à l'époque.

Cette visite a fait de la France le premier État membre de l’Union européenne (UE) à établir un partenariat stratégique global avec le Vietnam. L'événement a non seulement consolidé la confiance mutuelle, mais a également ouvert de nombreuses nouvelles opportunités de coopération dans des secteurs tels que l'économie, la défense, la culture et l'éducation, a-t-il souligné.

Partenaire important du Vietnam en Europe

En matière économique, la France reste un partenaire important du Vietnam en Europe avec une forte croissance des échanges bilatéraux, a-t-il déclaré, ajoutant que les entreprises françaises ont investi de manière significative dans les domaines potentiels du Vietnam tels que la haute technologie, les énergies renouvelables et la transformation numérique, tandis que les entreprises vietnamiennes sont également à la recherche active d'opportunités sur le marché français.

En matière de défense, Dinh Toàn Thang a déclaré que dans les contacts et les échanges à tous les niveaux, les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre les accords signés et à élargir la coopération dans le maintien de la paix, le déminage, la recherche de soldats disparus et les expositions de défense. Des programmes d'échanges culturels, éducatifs et scientifiques ont également été promus entre les deux pays, créant des liens durables entre les jeunes générations des deux côtés, a-t-il déclaré, ajoutant que les initiatives de collaboration dans la recherche scientifique, notamment dans les domaines de la haute technologie et de l'innovation, ont contribué à améliorer la qualité de la coopération bilatérale globale.

Cependant, l'ambassadeur a déclaré qu'il restait encore des défis à surmonter et que les deux pays devraient donc approfondir davantage leur coopération économique, en particulier dans les secteurs clés tels que la haute technologie, les énergies renouvelables et la production durable. En outre, il est nécessaire d'améliorer l'accès au marché et l'investissement pour mieux soutenir les entreprises des deux pays, tout en accélérant les secteurs émergents tels que l'intelligence artificielle, la transformation numérique et la protection de l'environnement pour suivre les tendances mondiales, a-t-il recommandé.

Pour que les liens se développent de manière plus substantielle à l’avenir, les deux parties devraient opter pour des programmes de coopération stratégique à long terme. Dans le même temps, la France, en tant que membre clé de l'UE, peut soutenir le Vietnam dans l'élargissement de ses relations avec le bloc, notamment dans les domaines du commerce, de l'éducation et de la protection de l'environnement, a-t-il déclaré.

De son côté, le Vietnam doit profiter des initiatives internationales initiées par la France pour améliorer sa position, comme le Sommet d'action sur l'intelligence artificielle (prévu en février 2025) ou la troisième Conférence des Nations unies sur les océans (juin 2025).

Progrès remarquables

Selon Dinh Toàn Thang, les relations entre le Vietnam et les organisations internationales en France ont également connu des progrès remarquables. Le pays a assumé un rôle important au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en promouvant des projets sur le développement durable, la transformation numérique et la réponse au changement climatique.

En particulier, les liens avec l’UNESCO continuent d’être renforcés grâce à la campagne réussie pour de nombreux titres clés, promouvant ainsi l’image nationale et attirant des ressources pour le développement. L'ambassadeur a exprimé sa conviction qu'avec une base solide et un engagement fort des deux parties, le partenariat stratégique global Vietnam - France se développera profondément, apportant des avantages concrets aux deux pays et au monde.

