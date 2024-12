L’Office du commerce du Vietnam en Australie contribue à des objectifs nationaux cruciaux

Photo : VNA/CVN

Le diplomate a déclaré que l’office a présenté un plan d’action pour développer les exportations en tirant parti de la chaîne d’approvisionnement et en créant une marque "d’origine verte", visant à favoriser le sentiment positif des consommateurs. Il a également proposé des collaborations dans les semi-conducteurs, l’économie numérique, les centres financiers, les chaînes d’approvisionnement en minéraux, l’énergie, les infrastructures, l’économie verte et circulaire.

Au cours des 11 premiers mois de cette année, les exportations du Vietnam vers l’Australie ont bondi de 24,4% par an, dépassant de loin la croissance moyenne nationale des exportations de 14,4%. L’Australie devient de plus en plus un fournisseur vital de matières premières pour le secteur manufacturier en plein essor du Vietnam, environ 80% des importations vietnamiennes étant des matières premières et du carburant.

En échange, le Vietnam a exporté vers l’Australie une gamme variée de produits, allant des machines, équipements, véhicules et pièces de transport, vêtements, cuir et chaussures, aux produits agricoles et aquatiques et aux matériaux de construction.

Dans le secteur des semi-conducteurs, Nguyên Phu Hoà a suggéré des investissements financiers de l’Australie dans les semi-conducteurs, l’offre de main-d’œuvre vietnamienne en Australie et un modèle de coopération "2+1" dans lequel les deux pays utilisent les technologies avancées des États-Unis, compte tenu de la participation de l’Australie à l’alliance AUKUS.

La création de centres financiers au Vietnam est une autre initiative clé. Le bureau a collaboré de manière proactive avec des fonds d’investissement et des banques pour stimuler l’intérêt pour le marché vietnamien et aider les entreprises vietnamiennes à être cotées à la bourse australienne. Récemment, une délégation de la Commission pour la gestion du capital de l’État dans les entreprises, aux côtés de grandes entreprises vietnamiennes, a assisté à une table ronde d’investissement en Australie pour discuter de solutions de coopération en matière d’investissement.

Dans les chaînes d’approvisionnement en minéraux et en énergie, les avantages du Vietnam, tels qu’une main-d’œuvre qualifiée, une logistique favorable et de nouvelles sources d’énergie abondantes, complètent la technologie avancée et les riches réserves minérales de l’Australie. Hoa a imaginé des zones industrielles collaboratives de traitement des minéraux au Vietnam en utilisant des technologies vertes, garantissant que les minéraux traités répondent aux normes environnementales avant l’exportation.

Le vif intérêt de l’Australie pour le secteur des terres rares du Vietnam souligne la nécessité d’une coopération accélérée pour développer des produits raffinés destinés à l’exportation, rendant les deux pays compétitifs sur le marché mondial, a-t-il déclaré.

Dans le secteur de l’énergie, le bureau a encouragé les entreprises vietnamiennes à s’engager dans des projets miniers australiens, en particulier dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL), pour assurer la sécurité énergétique.

Le Vietnam et l’Australie reconnaissent tous deux l’importance des centrales nucléaires, qui offrent l’occasion de partager des visions et des solutions financières tout en intégrant des technologies tierces.

Dans le domaine de la logistique et des infrastructures, le bureau aide activement les entreprises des deux pays intéressées à investir ou à acquérir des parts dans des installations portuaires, routières et de stockage. Les fonds d’investissement australiens ont exprimé leur intérêt continu pour les projets énergétiques au Vietnam, s’engageant à mettre à jour les informations sur les projets d’infrastructure auprès du fonds Macquarie.

Dans le domaine de l’économie numérique, l’office a mené des études sur les modèles de coopération économique numérique entre l’Australie et Singapour, tirant des enseignements précieux pour le Vietnam. Il a facilité les connexions entre les entreprises informatiques des deux pays et promeut la technologie blockchain de la société vietnamienne Auschain pour la traçabilité dans le secteur agricole australien. L’office au étudie également l’utilisation de la blockchain pour les plateformes d’échange de crédits carbone et conseille les entreprises australiennes de technologie financière pour entrer sur le marché vietnamien.

Les deux pays étant engagés dans des économies vertes et circulaires, l’office encourage la coopération dans les chaînes d’approvisionnement vertes pour les matières premières et les composants, une stratégie à long terme présentant des avantages environnementaux et économiques importants, a-t-il ajouté.

VNA/CVN