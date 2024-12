Les Émirats arabes unis sont un marché très important au Moyen-Orient

Photo : Duong Giang/VNA

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur les résultats remarquables de la coopération entre les deux pays en 2024, ainsi que sur les perspectives pour 2025, le diplomate a constaté que de plus en plus de grandes entreprises des Émirats arabes unis souhaitaient coopérer avec des partenaires vietnamiens.

Le succès de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh aux Émirats arabes unis en octobre 2024 a ouvert une nouvelle étape de développement dans la coopération économique, commerciale et d'investissement, a déclaré Nguyên Thanh Diêp.

Les deux parties ont élevé leurs relations au niveau de partenariat global et ont signé l'Accord de partenariat économique global (CEPA), s'efforçant de porter le commerce bilatéral à 20 milliards d’USD dans un avenir proche, a-t-il précisé.

Le commerce bilatéral en 2024 devrait atteindre plus de 6,02 milliards d’USD, soit une forte augmentation de 28,33% par rapport à 2023, a-t-il ajouté, avant de citer plusieurs accords économiques entre des sociétés du Vietnam et des Émirats arabes unis, dont un accord entre Viettel et G42 sur la coopération dans le développement de centres de données, de l'intelligence artificielle (IA) et dans la transition énergétique.

Concernant les perspectives de coopération en 2025, l'ambassadeur Nguyên Thanh Diêp a déclaré que le ministère de l'Investissement et plusieurs grandes entreprises des Émirats arabes unis prévoyaient de se rendre au Vietnam pour promouvoir la coopération dans tous les domaines.

Le CEPA, premier accord de libre-échange négocié par le Vietnam avec un pays arabe de la région Moyen-Orient - Afrique, ouvrira de grandes perspectives, a-t-il estimé.

En 2025 et au-delà, la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'économie, de l'industrie, de l'énergie, des énergies renouvelables, de la logistique, de l'agriculture et des infrastructures, de la haute technologie, des transports, de la transformation numérique, de la transition verte, de l’innovation, du travail…, sera promue grâce au CEPA, a-t-il dit.

La coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la culture, de l'éducation, du tourisme et des échanges entre les peuples continuera à se développer fortement, à la mesure du partenariat global entre les deux pays, a-t-il estimé.

