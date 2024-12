La diplomatie économique, une base solide pour renforcer les relations Vietnam - Singapour

Les activités diplomatiques économiques du Vietnam, telles que la promotion du commerce et des investissements, à Singapour ont grandement contribué à élever les liens au niveau d'un partenariat stratégique global bilatéral, a déclaré Cao Xuân Thang, conseiller du Vietnam au Japon.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information sur les résultats obtenus et les priorités pour les temps à venir, Cao Xuân Thang a énuméré une série d'activités organisées en 2024, notamment l'organisation de conférences de relations commerciales et la présentation de produits lors d'événements et de foires à Singapour.

Ces initiatives ont dynamisé les échanges commerciaux entre le Vietnam et Singapour, en renforçant les liens entre les entreprises des deux pays et en stimulant la croissance des exportations et des importations, a-t-il déclaré.

En 2024, le Vietnam dépassera le Japon pour la première fois et deviendra le cinquième exportateur de produits aquacoles vers Singapour. Il a également réalisé un excédent commercial de 1,1 milliard de dollars avec l'État insulaire.



Concernant les perspectives de coopération, le conseiller commercial a souligné les avantages tels que la proximité géographique et la participation des deux pays à des accords de libre-échange tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste et le Partenariat économique global régional.

Pour tirer pleinement parti de ces avantages, a-t-il déclaré, le pays doit privilégier le développement de secteurs porteurs tels que l'industrie manufacturière de pointe, en misant sur l'innovation et la technologie.

Il a préconisé de développer les exportations d'une large gamme de produits, allant des produits agricoles traditionnels aux produits de la mer en passant par les produits forestiers, tout en mettant l'accent sur les aspects économiques, environnementaux et les normes Halal.

Il a souligné la nécessité de diversifier les exportations en intégrant de nouveaux produits et en tirant parti du potentiel du commerce électronique transfrontalier.

