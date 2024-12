À la recherche d’une énergie décarbonée

>> Le nucléaire, un enjeu d’avenir pour le Vietnam

>> Énergie nucléaire, une solution future

>> Les clés d’un projet nucléaire réussi

>> Énergie nucléaire : un projet décisif pour la province de Ninh Thuân

Pour la première fois, me semble-t-il, on avait droit à une Une issue de l’intelligence artificielle mettant en avant… le futur du pays avec la relance du programme nucléaire du Vietnam et son projet remis au goût du jour de centrale nucléaire à Ninh Thuân.

Ce numéro 51 était donc un numéro historique dans le sens où il nous apprenait des éléments très précieux vis-à-vis de cette nouvelle volonté du pays de répondre concrètement à ses besoins énergétiques. Il nous indiquait aussi clairement que les objectifs du Vietnam sur les engagements climatiques mondiaux, tels que la neutralité carbone d’ici 2050, restaient en l’état. Cette réactivation répond également aux défis énergétiques croissants ainsi qu’au renforcement de sa sécurité énergétique.

En effet, la demande en énergie connaît une croissance rapide au Vietnam, estimée à environ 10% par an, et les grandes sources d’énergie, comme l’hydroélectricité, le charbon et le gaz naturel, montrent leurs limites. À ce jour, le pays dispose d’une capacité électrique installée d’environ 80 GW, mais il faudra presque la doubler d’ici 2030 et la multiplier par plus de quatre d’ici 2050.

L’énergie nucléaire pourra offrir une capacité de production stable, indépendante des conditions climatiques, et contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le développement de cette énergie propre encouragera également l’innovation technologique.

Bien sûr, le Vietnam avancera prudemment car le nucléaire reste un domaine complexe nécessitant des investissements massifs, une main-d’œuvre hautement qualifiée et des garanties strictes en matière de gestion des déchets.

Il faudra aussi faire beaucoup de pédagogie auprès d’une population, préoccupée par les risques associés à cette technologie. C’est ce qu’a recommandé le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, qui a visité l’emplacement prévu pour la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1. On découvrait ainsi, dans ce numéro 51, le hameau côtier de Vinh Truong, commune de Phuoc Dinh, district de Thuân Nam, province de Ninh Thuân, qui se trouve dans la zone désignée pour ce projet.

On voyait qu’il était déjà doté d’un champ d’éoliennes, comme quoi la production d’énergie au sein de ce hameau n’est pas une nouveauté. La province Ninh Thuân incarne dès aujourd’hui une ambition collective, celle d’assurer un avenir énergétique durable pour les générations à venir, une lourde responsabilité qu’elle prendra à bras-le-corps.

Longtemps boudée par les mouvements écologistes, notamment en Europe, l’énergie nucléaire a bien le vent en poupe en Asie (Japon, République de Corée ou Chine) et donc au Vietnam. Le groupe Électricité du Vietnam (EVN), qui a plein… d’énergie, est prêt à relever ce défi.

Hervé Fayet/CVN