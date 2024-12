La coopération énergétique marque les relations entre le Vietnam et le Qatar

L’année 2024 a témoigné des progrès significatifs dans les liens économiques, commerciaux et d’investissement entre le Vietnam et le Qatar, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Qatar, Nguyên Huy Hiêp.

La coopération énergétique et le partenariat de travail dans le secteur de l’énergie constituent un point positif, a indiqué le diplomate à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le diplomate a cité les statistiques du Qatar montrant que le chiffre d’affaires commercial des deux pays de janvier à octobre a dépassé 2,7 milliards de riyals (plus de 740 millions d'USD), égalant presque leur chiffre total pour l’ensemble de l’année 2023 (752 millions d'USD).

Le Qatar a bénéficié d’un excédent commercial, principalement en raison des exportations de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques. Dans l’ensemble, le commerce bilatéral devrait maintenir une croissance régulière dans les années à venir.

En termes de coopération économique, les deux pays ont non seulement renforcé le commerce de produits pétroliers et gaziers, mais ont également soutenu des projets clés de services pétroliers et gaziers. Près de 600 travailleurs vietnamiens qualifiés ont été employés au Qatar, au service de ces projets et des entreprises concernées, telles que Qatar Energy et Qatar Energy LNG.

La visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Qatar en octobre, qui visait à renforcer les liens économiques, commerciaux et d’investissement, a notamment suscité une attention considérable de la part des agences gouvernementales et des entreprises des deux pays. Ce voyage devrait propulser la coopération bilatérale à un niveau supérieur, de manière plus pratique et plus efficace dans un avenir proche.

L’ambassadeur Nguyên Huy Hiêp a exprimé son optimisme quant aux perspectives prometteuses de la coopération entre le Vietnam et le Qatar l’année prochaine et a souligné que le catalyseur ne vient pas seulement du vif intérêt de leurs dirigeants de haut rang, mais aussi de l’engagement proactif de leurs communautés d’affaires.

Selon le diplomate, avec ses abondantes ressources pétrolières et gazières ainsi que ses solides capacités financières et technologiques, le Qatar a un grand potentiel pour s’associer au Vietnam dans le transfert de technologie et le développement de projets énergétiques, en particulier dans les énergies renouvelables.

Parallèlement, avec son économie en croissance rapide, son environnement de l’investissement attractif et ses politiques d’ouverture, le Vietnam est une destination attrayante pour les investisseurs qataris dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et des services.

L’ambassadeur Nguyên Huy Hiêp a noté que les travailleurs vietnamiens qualifiés peuvent répondre aux demandes du Qatar dans sa nouvelle phase de développement de transition verte, de transformation numérique et de diversification économique.

Le tourisme et la culture sont également des domaines de coopération très prometteurs, compte tenu de la riche diversité culturelle des deux nations et de leur intérêt croissant à s’explorer mutuellement, a-t-il ajouté.

Pour une coopération étendue et efficace dans les temps à venir, en particulier dans les domaines d’intérêt mutuel, il a recommandé aux deux pays de se concentrer sur le renforcement des mécanismes de coopération existants, notamment le comité intergouvernemental Vietnam - Qatar pour la coopération économique, commerciale et technique.

Le diplomate a également suggéré d’explorer et d’établir de nouveaux cadres de coopération alignés sur les priorités et les circonstances actuelles. Il pourrait s’agir de sous-comités pour les mécanismes d’échange de main-d’œuvre et de commerce, ou de groupes de travail sur l’investissement entre leurs agences compétentes.

