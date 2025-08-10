Football : les U23 du Vietnam établissent un record historique en Asie du Sud-Est

L’équipe U23 du Vietnam est entrée dans l’histoire du football régional en devenant la première sélection masculine à décrocher trois titres consécutifs lors du Championnat d’Asie du Sud-Est, après sa victoire contre l’Indonésie en finale, le 29 juillet à Jakarta.

Photo : VNA/CVN

Grâce à un succès 1-0 sur la pelouse du stade Gelora Bung Karno, à Jakarta, le Vietnam s’est adjugé un troisième sacre consécutif - après ceux de 2022 et 2023 - et domine désormais le palmarès de la compétition, comptant à lui seul plus de titres que toutes les autres nations réunies en cinq éditions.

Cette finale tant attendue entre le tenant du titre et le pays hôte n’a pourtant pas offert le spectacle espéré, les deux équipes se livrant une rude bataille physique. Dans ce contexte tendu, c’est l’équipe la plus réaliste qui a su saisir sa chance. Insensibles à la pression d’un public de plus de 35.000 supporters indonésiens, les protégés de Kim Sang-sik ont appliqué à la lettre leur plan de jeu : défense hermétique, contre rapide et un but unique signé Nguyên Công Phuong en fin de première période.

L’Indonésie, favorite grâce à l’appui de son public et à la présence de l’attaquant naturalisé Jens Raven, semblait avoir l’avantage. Mais la fatigue accumulée en demi-finale, après avoir disputé les prolongations, a pesé lourd. Les locaux ont dominé la première période avant de s’essouffler au retour des vestiaires, cédant l’initiative à un Vietnam discipliné et bien organisé. Malgré une possession nettement en leur faveur (68% contre 32%), les Indonésiens n’ont jamais su trouver la faille, là où les Vietnamiens, plus réalistes, ont fait la différence sur leur unique occasion.

Công Phuong, auteur de l’unique but

Photo : VNA/CVN

Fidèle à ses habitudes depuis le début du tournoi, le Vietnam a su exploiter un coup de pied arrêté. À la 37e minute, sur un corner, Pham Ly Duc a repris le ballon de la tête. Mal repoussé par la défense indonésienne, le ballon a atterri dans les pieds de Nguyên Công Phuong, qui a déclenché une demi-volée imparable pour le gardien Ardiansyah. Une revanche personnelle pour le jeune attaquant, déjà sur le terrain lors de la défaite en finale U16 face à l’Indonésie en 2022.

Ce but a fait basculer le match, changeant la dynamique et la confiance des deux équipes. Jusqu’alors menaçante grâce aux longues touches de Robi Darwis et aux percées de Rayhan Hannan, l’Indonésie s’est ensuite heurtée à une défense vietnamienne infranchissable. Les hommes de Kim Sang-sik, parfaitement organisés, ont verrouillé l’axe et les côtés, tandis que devant, Nguyên Dinh Bac, Nguyên Van Truong et Nguyên Xuân Bac se montraient disponibles et lucides dans la récupération et la gestion des contres.

Photo : CTV/CVN

En seconde période, malgré la ferveur du public et une énergie débordante, les Indonésiens se sont montrés impuissants. Ni combinaisons dans l’axe ni débordements efficaces sur les ailes : même Jens Raven, principal atout offensif, a été neutralisé par la défense vietnamienne, réduisant leurs options à ces longues touches dont la puissance a fini par blesser Darwis à la main.

Frustrée par cette stérilité offensive, l’Indonésie a perdu son sang-froid en fin de match, multipliant les fautes et les gestes d’énervement. Plusieurs échauffourées ont éclaté, révélant l’impuissance des joueurs locaux face à la maîtrise tactique et au calme des Vietnamiens, restés solides jusqu’au coup de sifflet final.

Treize rencontres sans défaite

Avec ce nouveau titre, la génération U23 du Vietnam confirme sa suprématie régionale et entre un peu plus dans la légende du football d’Asie du Sud-Est. À la fin de la rencontre, les joueurs vietnamiens ont laissé éclater leur joie, savourant une victoire historique. Ce troisième sacre consécutif consolide la position du Vietnam comme nation la plus titrée dans l’histoire du championnat U23 de la région. Mieux encore, la sélection enchaîne treize victoires consécutives dans la compétition depuis 2019. Pour la deuxième fois d’affilée, le Vietnam a dominé l’Indonésie en finale.

Photo : VNA/CVN

Dans une lettre de félicitations envoyée peu après le match, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses plus sincères félicitations aux joueurs, au staff technique, à la Fédération vietnamienne de football et aux supporters de tout le pays, qualifiant cette victoire de franc succès.

Cet exploit consolide la domination du Vietnam dans le football junior en Asie du Sud-Est et témoigne de la volonté, du talent, de la solidarité et de l’ambition des jeunes joueurs qui portent le maillot national, a-t-il souligné.

Il a souligné la résilience, le sang-froid et la détermination de l’équipe tout au long du tournoi, soulignant que leur performance pleine d’entrain avait suscité de vives émotions et suscité la fierté nationale chez des millions de Vietnamiens, tant au pays qu’à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

Cette victoire, a-t-il souligné, est non seulement un événement sportif marquant, mais aussi un puissant reflet de la persévérance et des aspirations de la jeunesse vietnamienne en quête de succès international.

Trois titres régionaux consécutifs

Le Vietnam ne se contente pas de briller chez les U23. Il devient la première nation masculine d’Asie du Sud-Est à remporter trois titres régionaux consécutifs toutes catégories confondues. Ni en U16 ni en U19 ni en Coupe de l’ASEAN (ex-Tiger Cup puis AFF Cup) aucune équipe n’avait réussi une telle série.

Chez les U16, seul le Myanmar avait conservé son titre en 2005, après un premier sacre en 2002. Depuis, personne n’a réussi à garder la couronne. En U19, le Myanmar détient aussi la meilleure série avec deux titres en 2003 et 2005. Côté Coupe de l’ASEAN, la Thaïlande a vu sa domination stoppée à trois reprises (2004, 2018 et 2024), la première fois par Singapour, puis deux fois par le Vietnam. Singapour, lui, n’a jamais dépassé deux titres consécutifs avant de céder la place au Vietnam en 2008.

Photo : VNA/CVN

Ce nouveau triomphe des U23 consacre également Kim Sang-sik comme premier entraîneur à inscrire son nom à la fois au palmarès du championnat U23 et de la Coupe de l’ASEAN. Dirigeant les sélections vietnamiennes dans ces deux compétitions, il a remporté chacune des finales disputées. Son prochain objectif est déjà fixé : réaliser le triplé lors des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) en décembre 2025. En cas de succès, Kim égalerait Park Hang-seo, auteur d’un triplé historique (AFF Cup 2018, SEA Games 30 et 31).

L’édition 2025 du Championnat U23 d’Asie du Sud-Est s’est tenue du 15 au 29 juillet, réunissant dix équipes (sans l’Australie). Lors des deux précédentes éditions, les sélections vietnamiennes avaient déjà été menées à la victoire par Dinh Thê Nam et Hoàng Anh Tuân. Cette année, c’est Kim Sang-sik qui a ramené la coupe d’Indonésie.

Enfin, cette victoire a permis d’établir un autre record avec Nguyên Quôc Viêt, premier joueur à remporter trois titres U23 consécutifs. L’attaquant du club Phù Dông Ninh Binh, déjà sacré en 2022 et 2023, inscrit un peu plus son nom dans la légende du football vietnamien.

Phuong Nga/CVN