Becamex - IFC : partenariat sur l’évaluation de parcs éco-industriels

Cet accord de coopération s’inscrit dans la continuité des programmes d’assistance technique mis en œuvre par les deux parties depuis 2022 et marque également une étape importante dans la transformation verte et le développement durable de l’écosystème des parcs industriels au Vietnam.

Vers un modèle de parc éco-industriel aux normes internationales

Selon le texte signé, l’IFC accompagnera Becamex dans la mise en œuvre d’un diagnostic préliminaire pour un maximum de cinq parcs industriels, conformément au Cadre mondial de certification des parcs éco-industriels (GEIPP - Global Eco Industrial Parks Program).

L’objectif est d’évaluer de manière exhaustive les facteurs d’efficacité opérationnelle, de gestion de l’environnement et d’impacts sociaux et économiques, afin d’identifier les opportunités d’amélioration et de renforcement des capacités au service du développement durable.

Ce programme permet non seulement aux zones industrielles de tendre vers les standards internationaux, mais crée également les conditions préalables à l’accès aux ressources financières vertes, qui deviennent de plus en plus une priorité d’investissement pour les institutions financières internationales.

À propos de cette coopération, un représentant du groupe Becamex a affirmé : "La mise en œuvre du programme d’évaluation des parcs industriels écologiques contribue non seulement à la concrétisation de l’engagement ESG (Environnement - Social - Gouvernance) de Becamex-VSIP, mais ouvre également la voie à l’accès à des outils financiers modernes, au service d’une stratégie de croissance inclusive et durable, en phase avec les grandes tendances mondiales."

Cap sur le développement industriel durable

Ces dernières années, le développement de parcs industriels écologiques a bénéficié d’une attention particulière de la part du gouvernement vietnamien et de ses partenaires internationaux, considérant qu’il s’agit d’une orientation importante pour relever les défis liés à l’environnement, à l’énergie et à l’utilisation efficace des ressources.

Becamex, l’un des principaux promoteurs de parcs industriels du pays, s’associe à l’IFC pour déployer le modèle PEE conformément aux normes internationales, ce qui constitue un atout majeur pour l’industrie.

Selon le groupe Becamex, le processus d’évaluation aidera les parcs industriels à identifier clairement leurs points forts, leurs lacunes à combler et leurs solutions d’amélioration spécifiques pour évoluer vers des opérations écologiques, propres et efficaces.

Il constitue également une base importante pour la planification technique, la promotion de l’innovation technologique et la mobilisation des investissements pour les priorités futures.

En plus de trois décennies de développement, le groupe Becamex et la coentreprise VSIP (une coopération entre Becamex et le groupe singapourien Sembcorp) ont construit plus de 20 parcs industriels dans 14 provinces et villes du pays.

L’écosystème industrialo-urbain créé par Becamex et VSIP a attiré plus de 2.000 investisseurs nationaux et internationaux, contribuant fortement au développement économique local et créant des millions d’emplois directs et indirects.

Sur cette base, la mise en œuvre des normes internationales relatives aux parcs éco-industriels constituera un atout majeur, non seulement en renforçant la position de Becamex-VSIP sur la scène industrielle régionale, mais aussi en contribuant à façonner la tendance au développement de parcs industriels écologiques et responsables au Vietnam.

