Le Vietnam salue les entreprises investissant dans le développement des villes intelligentes

Recevant Fung Wai Ka Thomas, directeur de la société d’infrastructures CCC, et Lai Rong Huo, président du groupe Hero de Shenzhen (Chine), le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a salué dans l’après-midi du 16 juillet, en l’intérêt et les projets d’investissement des entreprises étrangères au Vietnam, en particulier dans le domaine du développement des villes intelligentes.

Selon le vice-Premier ministre, le Vietnam a adopté une politique visant à former des chaînes de villes intelligentes, avec les villes au niveau central comme noyaux. Les entreprises peuvent envisager de coopérer avec le Vietnam dans divers domaines tels que l’appui financier et technique aux projets pilotes, la coopération en matière de recherche, de transfert de technologies de gouvernance, ainsi que la formation des ressources humaines. En outre, les entreprises sont encouragées à investir directement dans le développement de projets de villes intelligentes dans des localités à fort potentiel, avec des projets pilotes pouvant être mis en œuvre d’abord dans certaines unités urbaines de petite taille (communes, quartiers).

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a affirmé que le gouvernement vietnamien accompagnera, soutiendra et créera les conditions les plus favorables pour que les entreprises chinoises en général, et plus particulièrement la société d’infrastructures CCC ainsi que le Groupe Hero de Shenzhen, puissent investir et mener leurs activités avec efficacité au Vietnam.

Pour sa part, Fung Wai Ka Thomas, Directeur de la société CCC, a exprimé son souhait de mettre en œuvre des projets immobiliers au Vietnam, notamment d’investir dans la construction de zones urbaines intelligentes à Bac Ninh et à Tây Ninh (anciennement Long An).

Le Groupe Hero et la société CCC souhaitent également investir dans des zones industrielles de haute qualité dans plusieurs provinces et villes du Vietnam, et espèrent recevoir le soutien du gouvernement pour sonder les opportunités d’investissement et bénéficier de conditions favorables à cet effet.

